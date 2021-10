La madre de Agustina pidió pena de muerte para el asesino de su hija: "Él se merece la muerte”

Tras la muerte de la joven Agustina Cruz, en manos de su ex novio el día viernes cuando se dirigía al colegio Puerta de Díaz en Coronel Moldes, Yanina, la madre de la joven habló desde Ciudad Judicial donde esperaba ser recibida por el Fiscal que entiende en la causa y pidió la pena de muerte para el homicida de su hija.

"Mi cabeza recién está volviendo a mi cuerpo. Mi mente está en mi lugar, ni me acuerdo ni quien me llamó. No pensamos que en un pueblo tan chico suceda esto".

A su vez se refirió a la custodia policial y la explicación que recibió desde la Comisaría. "Me dicen que ellos no pudieron hacer la consigna, por falta de personal. La descuidaron", se lamentó.

En cuanto a la consigna policial, la mujer insistió en que estas fueron ambulatorias en su totalidad y que a pesar de que ella amplió la denuncia, nada hicieron por su hija que murió esperando el botón antipánico.

"Las consignas fijas eran por 5 días y luego eran 8 o 10 ambulatorias. En ningún momento se hizo fija. Desde que comenzó se hizo ambulatorio. Hicieron abandono de persona, yo no hice cualquier denuncia hice una denuncia por amenaza de muerte. Ella quería el botón antipánico, mi hija sufría de pánico. La tenía que retirar del colegio del miedo que tenía" reprochó.

Pidió la pena de muerte

Consultada por la pena que merece el femicida de su hija, Yanina, quebrada pidió la pena de muerte y al mismo tiempo dijo que para ella no existe la Justicia.

"Para mí, él la mató a mi hija, él se merece la muerte, yo pido pena de muerte, que me lo den a mí y yo le hago lo que el le ha hecho a mí hija, tiene que morir" expresó.

Aseguró que para ella no existe la Justicia "Para mí no hay justicia, si hubiera existido, él desde que yo hice la primera denuncia por amenaza de muerte tendría que haber estado detenido. Capaz que hoy yo a mí hija la tenía haciendo sus locuras" concluyó.

Por último totalmente consternada dijo "mi Agustina era una niña, una loca linda, esa chispa. Era única, con todos se llevaba bien. Tenía muchos amigos, bailaba saya, hermosa mi hija".