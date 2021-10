Por segunda vez aparece el "familiar" en Güemes: es un perro gigante

Dicen que el "familiar", también conocido como Sulpay, El Tío o Perro Familiares, un perro gigante que suele rondar, supuestamente zonas de cañaverales y cercanos a ingenios azucareros. Se trata de un espíritu maligno, más bien es el mismo Diablo con quién los dueños del ingenio azucarero tienen un pacto para cuidar sus sembrados y controlar a los obreros.





Según dio a conocer Lucia a través de una publicación en Facebook, volvió a aparecer el perro "familiar" camino a Campo Santo.

"Todos los días voy a caminar hasta Campo Santo con mis amigas, hace días atrás escuché que el perro familiar le apareció a una pareja pero no le di importancia hasta ayer.

Ayer como todos los días fuimos a caminar con mis amigas cuando volvíamos a la altura de la escuela, escuchamos ruidos extraños del lado del ingenio.

Cuando miramos al otro lado del cerco vimos a un perro de color negro que nos venía siguiendo, pero no le dimos importancia.

Luego cuando volvimos a mirar para ese lado vimos que el perro era gigante y nos quedamos mudas entre nosotras y empezamos a correr hasta llegar a los primeros barrios de Güemes.

Hoy mis amigas y yo fuimos a un curandero para que nos cure del susto.

La verdad yo no creía de estas cosas hasta que anoche lo ví".





Según se cuenta, en provincias como Tucumán, Salta o Jujuy, el mismo diablo se corporiza en un perro negro, enorme,

que puede verse paseando por entre los cañaverales,

en noches de luna llena.



Leyenda del norte

De acuerdo con el relato, es un pacto que aseguraba poder y abundancia entre el mismo Diablo con los dueños de ingenios azucareros, para cuidar sus sembrados y controlar a los obreros. Para ello, los patrones deben entregar cada tanto, un alma. Así era común que de vez en cuando aparecieran muertos vagabundos, indios o gauchos. Algún obrero que levantaba su voz en contra de las terribles condiciones de vida en las que trabajaban.

Esas muertes “inexplicables” eran las ofrendas al señor de los cañaverales. La leyenda cobró fuerza a mediados del siglo XIX y se mantuvo, a la par de las condiciones de semi esclavitud de los obreros, hasta la década del ´30 del XX, cuando comienza la decadencia de la producción cañera y azucarera en los volúmenes extraordinarios de los primeros años.

Los ingenios, que alimentaron las fortunas de tradicionales familias argentinas, marcaron con sangre a poblados y obreros.

Así cuenta una crónica histórica lo que era el ingenio Santa Ana propiedad del francés Clodomiro Hileret, en la provincia de Tucumán: “eran casi treinta mil hectáreas en la que (el francés) construyó el ingenio más grande de toda América latina. A fin de siglo 19, el Ingenio Santa Ana era un monstruo en medio de la selva que producía ocho mil toneladas de azúcar y dos millones de litros de alcohol al año.

Con los años, el ingenio creció de tal manera que ya entrado el siglo XX “tenía, entre otras cosas, luz eléctrica, cincuenta kilómetros de vía férrea, una central de teléfonos y diez escuelas primarias para el personal.

No era fácil tenerlo controlado. Dos mil peones con machetes debían obedecer a treinta o cuarenta capataces, sus armas y sus perros (….) Muchos eran indios traídos del Chaco o de Salta por la fuerza.

Otros criollos tucumanos que toda su vida habían trabajado por poca plata que invertían en el mismo almacén del ingenio (….)”.

En otras partes del norte argentino, El Familiar también podía tomar la forma de un perro negro inmenso, o una víbora gigante. Siempre negros y hambrientos de obreros descarriados.

Una leyenda que llegó desde tiempos antiguos y que sirvió, por años, para mantener a sangre y latigazos la fortuna de los patrones de la Argentina que permitió el brillo de las primeras décadas del 1.900 en la ciudad de Buenos Aires, cuando era la “París de Sudamerica”.