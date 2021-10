Bono para empleadas domésticas y tablets gratis: así puedes acceder

Tras la derrota electoral del Frente de Todos en las PASO 2021, el Gobierno busca impulsar medidas para reactivar el consumo, recuperar los empleos e inflar el bolsillo de los ciudadanos. En esa línea, ya sin un cuarto Ingreso Familiar de Emergencia (IFE 4), se anunció una serie de beneficios para empleadas domésticas que van desde subsidios de hasta $15.000, un bono de $5.000, tablets gratis y un nuevo aumento salarial.

Por un lado, las trabajadoras de casas particulares accederán a un aumento del 6% en noviembre y un adicional del 2% al 5% en diciembre. Estos incrementos se suman a los acordados en junio de este año, cuando se estableció un 42% de aumento anual en los salarios. Con la nueva medida, el acumulado anual paritario llegará al 50%.

Bono de $5.000 para empleadas domésticas



Si bien el Gobierno no anunció un plus exclusivo para el sector, un grupo de empleadas domésticas podrán acceder a un bono de $5.000 por el programa Más Cultura Joven. Este plan está dirigido a personas de 18 a 24 años que accedan a la AUH, AUE, Becas Progresar y Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez, publica BAE Negocios.

De manera que, las trabajadoras de casas particulares que cobren alguna de esas prestaciones podrán acceder al extra de $5.000 por Más Cultura. El monto del beneficio puede utilizarse exclusivamente para actividades culturales, como la compra de entradas para el cine, teatro, recitales, libros y talleres.

Las inscripciones para cobrar el bono están abiertas en Mi Anses, en https://www.anses.gob.ar/mas-cultura. Sin embargo, el pago se encuentra momentáneamente suspendido y se abonará luego de las elecciones legislativas 2021.

Programa Registradas para empleadas domésticas



Otro de los beneficios disponibles para empleadas domésticas es el Programa Registradas, que busca impulsar la formalización en el sector.

El plan consta de subsidios de hasta $15.000 como parte del salario de la trabajadora. Para recibir el monto, los empleadores deberán registrar en AFIP a la empleada, pagar sus aportes y contribuciones, ART y abonar el restante del sueldo.

Registradas es compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE), Becas Progresar y otras prestaciones de Anses.

Los requisitos para acceder son:

Las trabajadoras de casas particulares deben trabajar 12 horas semanales o más en el mismo hogar.

Sus tareas deben estar enmarcadas dentro de las categorías “Personal para tareas específicas”, “Caseros y caseras”, “Asistencia y cuidado de personas” o “Personal para tareas generales”.

La parte empleadora debe tener ingresos brutos mensuales promedio, igual o inferior a $175.000.

Los empleadores podrán registrar solamente a una trabajadora.



Tablets gratis para empleadas domésticas



Un grupo de empleadas domésticas podrá acceder a un programa que entrega tablets gratis.

Se trata de Conectando con Vos, un beneficio del Enacom que busca democratizar el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones.

El organismo puso a disposición más de 140.000 tablets para entregar a titulares de AUH, jubilados, empleadas domésticas y otros grupos.

Para recibir una tablet gratis no es necesario realizar una inscripción individual, pero sí se deben mantener los datos personales y del grupo familiar actualizados en la plataforma Mi Anses.

En tanto, las jurisdicciones provinciales, municipales, asociaciones civiles, redes comunitarias y otras entidades intermedias con presencia territorial en barrios populares deben inscribirse en el Enacom y pedir la cantidad de dispositivos que necesiten entregar. Se evaluará el pedido y asignará las tablets según la disponibilidad de equipos.

En el caso de las empleadas domésticas pueden acceder:

Usuarios incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares

Hijos que tengan entre 16 y 18 años que estén bajo su tenencia.