Los salteños opinan: ¿Fue acertada la decisión de prescindir del uso obligatorio del barbijo?

Pese a que ya no rige la obligación de cubrirse la boca y la nariz con barbijos en espacios públicos sin aglomeraciones, muchos salteños continúan utilizándolos en las calles para cuidarse ante la detección de casos positivos de la variante Delta.

“Uno cree que ya pasó pero todavía está vigente el virus, tendría que volver a ser obligatorio, todos los adolescentes se juntan y es peligroso”, expresó una mujer mientras caminaba con el tapabocas puesto por alrededores de Plaza 9 de Julio.

Otra joven que circulaba por inmediaciones a la Catedral Basílica también coincidió con esa mirada, haciendo hincapié, en que “en todos lados está toda la gente amontonada” y que es una forma de “cuidarnos”, al igual que el riguroso lavado de manos, el uso del alcohol, el distanciamiento social y demás

Sin embargo, en el relevamiento realizado por nuestra cronista de exteriores, Lourdes Masciarelli, también hubo opiniones contrarias. “Para mí está bien que no sea obligatorio al aire libre, no es muy necesario, pero sí en lugares cerrados que no tengan ventilación”, detalló una joven pareja, que ya cuenta con las dos dosis de la vacuna.

Al respecto, el médico epidemiólogo Hugo Pizzi expresó que el barbijo es uno de los principales elementos en impedir el contagio, no solo del coronavirus, sino de muchas otras enfermedades, como alergias, bronquitis o gripe que "han disminuido por usarlo".

Recordó a su vez, que es un elemento que "hace más de 30 años que se usa en Asia en las áreas peatonales o para hacer actividades" para impedir el contagio y el intercambio de fluidos.

Por último, sostuvo que a pesar de que se demuestre flexibilización hay que estar atentos porque "la propia ministra ha dicho que la variante Delta es la predominante".