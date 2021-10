“La pandemia no ha terminado”, la cepa Delta ataca en Salta

Para el jefe de Vigilancia Epidemiológica de Salta, Francisco García, hace 21 días comenzó un incremento en los casos. La mayoría son de la variante Delta que circula en los departamentos de Cafayate, Capital y San Martín. Hasta el momento fallecieron dos personas, quienes estaban vacunadas, por esta variante.

Francisco García fue entrevistado por SomosSalta, dónde habló sobre la situación epidemiológica de la provincia. “Tenemos dos fallecimientos por la variante Delta. Uno del departamento Cafayate y otro de Capital”.

Además dijo que tienen una baja tasa de internación que podría aumentar próximamente, ya que la situación se analiza día a día. “La mayor cantidad de las confirmaciones de variantes genómicas son Delta. Esto podría ser una nueva ola"”, dijo muy preocupado García.

Sobre los síntomas, aseguró que son bastantes similares a los de otras variantes. Hay pacientes con pocos síntomas, es importante que aunque la persona este vacunada consulte a un profesional al detectar cualquier síntoma. “Era previsible que viniera una nueva ola de Covid, porque así sucede en estas situaciones. Es lógico que suceda esto porque nos estamos desplazando de un lugar al otro”, comentó García que segundos más tarde dijo, “la pandemia no ha terminado”.

El especialista hizo énfasis en la importancia de los cuidados que no únicamente protegen contra el coronavirus si no que además previenen otro tipo de enfermedades. “Han aumentado los casos, tenemos variante Delta, necesitamos aumentar la cobertura de vacunación. La pandemia no pasó”, remarcó Francisco García.