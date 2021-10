En Salta, el uso del barbijo será obligatorio sólo en espacios cerrados

El Comité Operativo de Emergencia (COE) se reunió este mediodía con el objetivo de analizar nuevas flexibilizaciones en la provincia, teniendo en cuenta la mejora de la situación epidemiológica COVID-19, con sólo dos departamentos que tienen nivel de transmisibilidad medio. El uso del barbijo será obligatorio en espacios cerrados y opcional al aire libre.

Es por ello que se determinó establecer un esquema de medidas que mantengan una normalidad controlada, donde ninguna actividad se encuentre suspendida, y sólo algunas funcionen con ciertas limitaciones para garantizar la prevención de los contagios. Las mismas tendrán vigencia desde el sábado 2 y hasta el jueves 14 de octubre, inclusive.

Durante el encuentro se determinó adherir a la recomendación del Ministerio de Salud de la Nación, la cual establece que, a partir de hoy, deja de ser obligatorio el uso del barbijo o tapaboca al aire libre.

“Será obligatorio en espacios cerrados como escuelas, supermercados, lugares bailables y gastronómicos, cines, teatros, transporte público, ámbito laboral, eventos masivos y en espacios abiertos compartidos”, dijo el presidente del COE, Juan José Esteban.

Agregó que “no será obligatorio al aire libre siempre y cuando no haya otras personas en contacto cercano, es decir, cuando se circule en forma individual o en burbuja, y en un espacio en el que no concurran muchas personas, a más de dos metros de distancia”.

También, Esteban expresó que “la pandemia no ha terminado. Tenemos que seguir cuidándonos, porque aún estando inmunizados podemos contraer la infección y transmitirla, especialmente con la variante Delta y Mu”.

Por otra parte, el COE definió eliminar las restricciones horarias de circulación en todo el territorio provincial, dispuestas oportunamente en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. “El horario de funcionamiento de gastronómicos y locales bailables será de acuerdo a la regulación municipal”, afirmó el funcionario.