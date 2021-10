Incertidumbre y nerviosismo, las variantes detrás del aumento del dólar

En los últimos días, la situación económica en el país, más precisamente la cotización del dólar, volvió a ser noticia. Este martes alcanzó valores históricos, con la cifra de $196 para su venta en el mercado ilegal o “blue”.

Al respecto InformateSalta dialogó con el economista Lucas Dapena quien explicó a qué se debe este contexto de aumento en la moneda norteamericana. “Hay un gran nerviosismo e incertidumbre política como consecuencia de las últimas medidas económicas y del proceso electoral inminente, lo que hace que el mercado en sus distintos niveles se esté dolarizando”, reflexionó primeramente.

Para ser más claro indicó que esta dolarización significa “que se están comprando dólares para cuidar los pesos hasta que pase toda esta incertidumbre y se clarifique el escenario. "Se tiene miedo al peor escenario, es preferible que te dolarices y no pase nada o baje el dólar, a que no te dolarices y después se compliquen los casos, el dólar se dispare y pierdas plata”, comentó.

Con este nerviosismo y el mercado dolarizándose para cubrir los pesos, ¿hay que comprar dólares? Dapena fue cauto al indicar qué medida tomar: “El dólar oficial de $100 se quedó en el tiempo porque no vale eso, el dólar a $196 me parece que es caro, ¿hay que comprar? Yo considero que el dólar hoy no tiene precio y aun así la gente prefiere dolarizarse”.

Consultado sobre si el dólar llegará a los $200, el economista no dudo en esa probabilidad. “Estamos a $196, si uno redondea lo hace en $200, hay cotizaciones que ya llegan a ese valor, el mercado ya lo están viendo a $200 aunque le falten algunos pesos”, indicó Dapena.

Cotizaciones por la ciudad

En ese marco InformateSalta estuvo recorriendo la zona bancaria del centro de la ciudad para tener un panorama de cómo se vivía la actividad cambiaria y las cotizaciones del dólar en los bancos de calle España.

No obstante, la presencia de compradores era leve este miércoles, con la presencia de los “arbolitos” vendiendo sus dólares atentos a la cotización blue y un promedio de $95 a $105 en el cálculo oficial para la venta de la moneda extranjera.