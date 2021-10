Voces en contra de “Ficha Limpia”: la opinión de los diputados Godoy y Del Pla

Después de un largo debate, de idas y vueltas entre el Senado y Diputados, finalmente ayer se aprobó ayer el proyecto “Ficha Limpia”, el proyecto de ley que establece que no podrán ser candidatos a cargos públicos electivos provinciales y municipales los condenados por sentencia judicial en segunda instancia mientras dure la condena y por delitos penales, contra la integridad sexual y los asociados a la corrupción.

En InformateSalta por Multivisión Federal, programa conducido por Rebeca Aldunate y Sebastián Quinteros, los diputados Claudio del Pla y Manuel Santiago Godoy dieron su opinión sobre la iniciativa. Uno votó en contra, el otro a favor aunque con discrepancias.

A su turno, Del Pla, justificó su voto negativo en el entendimiento que es una “falsa solución” al problema. Aseguró que el descontento de la sociedad con la representación política tiene que ver primero con el “saltimbanqui” de los candidatos de un partido al otro y con la corrupción.

“Con esto que se votó ayer ¿se va a arreglar? Nosotros creemos honestamente que no. En primer lugar porque el intermediario, el filtro es la justicia y la justicia está tan cuestionada como el parlamento y el Poder Ejecutivo. El filtro que ayer se votó, el filtro de la justicia, seguramente será para un pobre que no tiene para pagar un abogado y cuando lo imputan, a veces se esconde incluso si no existe ninguna causa. No queremos votar algo que va a ser una mentira, una puesta en escena”, expresó.

Por su parte, Godoy aclaró que si bien votó a favor, no está de acuerdo con varios puntos. “Me parece que ese proyecto fue armado en un proyecto determinado donde se acusaba a la política, quien acusaba más a la política era el que más obtenía, la gente está enojada con todos los políticos en términos generales”, dijo.

A su vez, aseguró que así como está “Ficha Limpia” tiene dos problemas. El proyecto aprobado en diputados dice condenado en segunda instancia y la Constitución Nacional dice sentencia definitiva, con lo cual puede considerarse inconstitucional.

“Y el otro tema de este proyecto, es que me parecía razonable dar la responsabilidad a los partidos políticos. El partido político debería decir que no se puede presentar porque tener estos procesos. Para mí hay que volver a prestigiar a los partidos políticos”, concluyó.