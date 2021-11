Declaró la mujer abusada por un policía: "Este degenerado arruinó mi existencia"

Teresa es la mujer que fue abusada por un cabo de la policía de Salta el miércoles pasado cuando este fue designado como custodia policial tras la denuncia de la mujer victima de violencia de género por parte de su ex marido.

Lo cierto es que Teresa contó la semana pasada el calvario que vivió en manos de este policía que la sorprendió mientras dormía y la sometió sexualmente.

Durante la mañana de este lunes, la mujer se presentó en Ciudad Judicial donde prestará declaración, buscando que hagan justicia por ella y lo que vivió cuando solo buscaba protección de un delito similar al que sufrió.

"Esto ya no es vida para mí, soy un zoombie andante, ni dormir puedo. Pienso que de vuelta va venir el sucio o el padre de mi hijo, sigo en la misma. No creo en la Justicia" dijo quebrada por InformateSalta.

En cuanto a la contención de parte del Estado u otros organismos, aseguró que no recibió nada que desde el Polo de la Mujer solo le recomendaron ir a la psicóloga. Dijo sentirse sola.

"Hasta el día que me muera voy a estar mal. Este degenerado me ha arruinado mi existencia mi moral, mi dignidad. Vino una señora del Polo de la mujer me dijo que me tengo que hacer ver, como si yo fuera loca" sostuvo que no le brindaron un profesional ni otra contención. "Tiene que ver un psicólogo, me dijeron".

Continuando en su relato Teresa, entre lágrimas dijo "Me sentí más sola, aquí solo lo acompañan a él. A mi no me acompañaba nadie, me da vergüenza y asco de mi misma, siento bronca de la Justicia injusta. Hubiera preferido que me matara el padre de mi hijo".

Por último la mujer aseguró que "Si tendría un cuchillo le cortaría y lo tendría ahí colgado que lo coma todo el tiempo él" concluyó.