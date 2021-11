Lionel Messi aseguró que no piensa en retirarse luego del Mundial de Qatar 2022: “Vivo el día a día”

Lionel Messi abrió las puertas de su casa y le concedió una entrevista al medio catalán Sport en la que por primera vez habló de todo: desde su turbulenta salida del FC Barcelona hasta su llegada a París y su presente en el PSG.

En una conversación que duró poco más de 25 minutos, y tal como se había publicado en el anticipo, el astro argentino aclaró algunas cuestiones con respecto a su futuro, el cual quiere que continúe ligado a la ciudad de Barcelona.

Puso el corazón sobre la mesa y no ocultó su emoción al hablar del Barça y sobre cómo se dieron las cosas. Al mismo tiempo, aseguró que le dolieron algunas palabras que dijo el presidente del club Joan Laporta después de su partida.

Las mejores frases

“Como expliqué en mi salida, hice todo lo posible por quedarme y nunca en ningún momento se me pidió que jugara gratis”.

“Se me pidió que me rebajara el sueldo al 50% y lo hice sin ningún problema. Estábamos a disposición de ayudar al club, mis ganas y deseo familiar eran las de quedarnos ahí”.

Sobre las palabras de Laporta: “Me parece que esta fuera de lugar las palabras que dijo el presidente y me dolieron porque no tiene necesidad de decir eso. Es como sacarse la pelota de encima, no asumir sus consecuencias, no hacerse cargo de las cosas y hace pensar a la gente o generar un tipo de dudas que creo que no me las merezco”.

“No se si volveré al Barça cuando acabe mi contrato con el PSG, pero lo que si tenemos casi confirmado y seguro es que vamos a volver a vivir a Barcelona”.

“Me gustaría poder ayudar al club en lo que pueda ser útil. Me encantaría ser secretario técnico en algún momento. No se si va a pasar o no, si será en Barcelona o no, pero me encetaría aportar en lo que pueda al club porque es el club que amo y me encantaría que siga estando bien, que siga creciendo y siendo uno de los mejores del mundo”

“Hecho todo de menos, fue mucho tiempo en un mismo lugar. La rutina, el día a día, el llegar a un vestuario que conocía de memoria, mi manera de vivir... Yo amaba la vida que tenía en Barcelona, el club y se extraña todo. Eso no quiere decir que acá no este bien sino todo lo contrario, estamos felices pero obviamente lo lindo se extraña siempre”.

La actualidad en París

“Hablo seguido con el Kun, que esta ahora en Barcelona y no pudimos ser compañeros, pero es un gran amigo. Con Busquets, con Jordi. Son muchos años y los conozco a todos de memoria, los que esperaba que me arroparan lo hicieron, los tomó de sorpresa a todos ellos y la verdad es que estuvieron al lado mío en todo momento”.

Comparación de los Tridentes MSN y MNM: “Son diferentes, Luis es otro tipo de nueve, de características diferentes que Mbappé. Luis es más un goleador de los de antes, es más centro puro. Kylian es más de venir a jugar, es muy potente y te mata con espacios. Es difícil de comparar, tuve la suerte de estar en ese tridente del Barsa que fue maravilloso y ojalá con este podamos conseguir lo mismo que hicimos con el anterior”.

“Con Kylian al principio fue raro porque estaba todo eso de que no sabíamos si se quedaba o se iba. Él estaba con sus cosas pero por suerte de a poquito nos vamos conociendo más, tanto adentro como afuera del campo y nos llevamos espectacular. Hay un grupo muy bueno y muy sano en el vestuario”.

LIGUE 1: “Se ve que es una liga mucho más física. Hay jugadores fuertes, rápidos. A nivel físico cambia bastante”.

“Estoy acostumbrado de toda la vida al juego del Barcelona, que teníamos la pelota todo el partido o casi todo. Manejábamos los ritmos, los tiempos e históricamente se jugó así. Hoy me estoy adaptando a lo que es este nuevo club con su forma de jugar, a una nueva liga e intento adaptarme rápido y seguir rindiendo al máximo”.

“La Champions es mi gran objetivo y el del club también. Creo que somos uno de los candidatos pero no el único. Todo el mundo habla del PSG por los jugadores que hay pero creo hay otros equipos muy buenos también como el Manchester City, el United, Bayern, Liverpool, Atlético Madrid, Chelsea. Hay muchos que tienen el poderío para ganarla, pero no siempre gana el mejor”.

Selección Argentina

“Estamos muy ilusionados con poder hacer grandes cosas (de cara a Qatar 2022). Venimos de ganar la Copa América después de haberlo buscado tanto tiempo, de haber estado tan cerquita muchas veces y no tener la posibilidad y la verdad es que esto nos da un envión grande para lo que viene en poquito tiempo”.

“Estamos bien, todavía nos falta para ser uno de los grandes candidatos, hoy por hoy no los somos. Hay otras selecciones mejores, pero estamos por buen camino, hay una dinámica muy buena y el ambiente es muy bueno. El ganar ayudó muchísimo y vamos a crecer mucho más todavía”.

“Con Argentina me saque la espina de poder conseguir algo con mi selección después de varias finales perdidas, de muchos cuestionamientos hacia mí, hacia el grupo que estaba en la selección en su momento. Pero si, tenía claro que tenia que intentarlo hasta el último torneo y que no me podía retirar de la selección sin ganar algo. Gracias a dios se me dio”.

“No pienso en ganar el balón de Oro, mi mayor premio este año fue lo que pude conseguir con la selección después de haber luchado y peleado tanto por ese reconocimiento, fue lo máximo por todo lo que costó”.

Familia

“Los malos momentos fueron al principio, cuando se dio todo de repente. Venir para acá y haber estado un mes y medio en un hotel no fue fácil. Estar en una habitación con los chicos, ellos ya habían empezado el colegio y, al estar en el centro, se hacía inaguantable el tráfico. Tardábamos una hora para ir al colegio, los nenes no aguantaban más estar en el hotel. Fue difícil y al mismo tiempo tratábamos de disfrutar de Paris, de la ciudad, hasta que vinimos a casa”.

“Es diferente la vida en Castelldefels. Allá estábamos mal acostumbrados, teníamos todo fácil. Yo llevaba a los nenes al colegio a la mañana, volvía, me iba a entrenar, comía y los iba a buscar. Hoy no me da el tiempo para hacer eso”.

“En lo personal me gusta estar en mi casa y en Barcelona tampoco salía tanto, pero para los nenes y Antonela fue el mayor cambio porque ellos vivían en la calle con amigos, haciendo cosas. Venían amiguitos de los nenes todo el tiempo a casa y acá recién se están adaptando a la ciudad”.

“Fue muy doloroso para ellos. Hace un tiempo le habíamos dicho que nos quedábamos en Barcelona, ellos se lo habían dicho a sus compañeros y a sus amigos y de repente tener que salir, porque fue de un día para el otro, y en una semana estar en otra ciudad fue difícil”.