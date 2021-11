Anses informó cuándo estará depositado el dinero de la Tarjeta Alimentar

Arrancó noviembre y Anses empezó con el calendario de pago del corriente mes. Se le acreditó a titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC), que acceden a un plus de $12.000 por la Tarjeta Alimentar. ¿Qué día me toca cobrar?

Si todavía no sabes qué día ir al banco o al cajero, presta atención las fechas que emitió Nación: Tarjeta Alimentar a principio de noviembre, cobran los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC). Luego, junto al calendario de haberes de ANSES, acceden al saldo de la Tarjeta Alimentar los beneficiarios de Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE).

Las familias con un hijo de hasta 14 años de edad o discapacitado cobran $6.000, mientras que aquellas con 2 hijos de hasta 14 años de edad o discapacitados reciben $9.000. Y las familias con 3 hijos o más, menores de 14 años de edad o discapacitados, cobran $12.000, publica QPS.com.ar.



Tarjeta Alimentar para PNC



Documentos terminados en 0 y 1: lunes 1 de noviembre.

Documentos terminados en 2 y 3: martes 2 de noviembre.

Documentos terminados en 4 y 5: miércoles 3 de noviembre.

Documentos terminados en 6 y 7: jueves 4 de noviembre

Documentos terminados en 8 y 9: viernes 5 de noviembre



Tarjeta Alimentar para AUH



En noviembre, la tarjeta alimentaria se complementará al haber mensual de AUH de manera que los titulares ya no deberán contar con el plástico para acceder al beneficio.



DNI terminados en 0: lunes 8 de noviembre.

DNI terminados en 1: martes 9 de noviembre.

DNI terminados en 2: miércoles 10 de noviembre.

DNI terminados en 3: jueves 11 de noviembre.

DNI terminados en 4: viernes 12 de noviembre.

DNI terminados en 5: lunes 15 de noviembre.

DNI terminados en 6: martes 16 de noviembre.

DNI terminados en 7: miércoles 17 de noviembre.

DNI terminados en 8: jueves 18 de noviembre.

DNI terminados en 9: jueves 18 de noviembre





Las titulares de la AUH con DNI finalizados en 9 y que también cobren la Tarjeta Alimentar, recibirán el pago de noviembre el jueves 18, junto con las beneficiarias cuyo terminación del documento del DNI finaliza en 8. Este adelanto de liquidación responde al feriado turismo del lunes 22 por el Día de la Soberanía Nacional.