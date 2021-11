Advierten que habría más casos de acoso sexual en el Colegio 11 de Septiembre

El lunes en horas del mediodía se conocía la denuncia de un caso de acoso sexual de parte de un profesor de Folklore hacia una alumna de tercer año del Colegio 11 de Septiembre ubicado en B° Santa Ana II, sobre el cual ya pesa una denuncia policial, ante la cual la institución le dio licencia.

Tras la sentada de los alumnos del turno tarde del colegio, InformateSalta dialogó con Valeria, madre de la menor que denunció el caso e hizo referencia a otros casos similares que empezaron a surgir en el colegio pero de parte de otros profesores.



"Hicimos la denuncia en la comisaría de Santa Ana, eso se elevó al colegio, se llevó a supervisión y después iba estar en jurídico. Hoy esta en manos del abogado Santiago Pedroza"

La mujer contó que al enterarse de lo que le ocurrió a su hija no dudó en denunciarlo "Yo pensé que era un profesor nuevo, le digo a mi hija ¿este profesor es nuevo? me dice, no, hace 20 años que está. Es el primer año que mi hija lo tiene", contó.

La mamá de la jovencita aseguró que tras la denuncia de su hija surgieron otros casos sobre otros profesores y anticipó que estas mujeres, incluso ya recibidas, radicarán denuncia policial.

"Están saliendo varias denuncias sobre este profesor y otros profesores que acosaron a chicas, hay varias denuncias. Se animaron a hablar. Siempre fueron a los directores y nunca hicieron nada. Son varios profesores".

Valeria contó que conoció el caso de una joven que hoy ya terminó el secundario pero que fue víctima de un supuesto acoso por el profesor de Lengua.

"El profesor de Lengua sigue dando clases en el colegio. Me dice, mañana yo tengo con el profesor de Lengua clases, ese mismo que la acosó a esta chica. Yo no puedo mandarla a mi hija tranquila sabiendo que hay otros profesores que son así, y con este tipo también, porque él está libre, está de licencia en el colegio. No está bien el tipo de la cabeza".

En cuanto a la actitud del Colegio, Valeria contó que quisieron responsabilizarla del acoso sufrido. "Ella me comentó el día martes y yo fui el mismo día al colegio y la hicieron llamar y la directora le dijo ¿vos que hiciste? ¿por qué le contestaste? Mi hija le contestó que le respondió el mensaje por miedo a que la desapruebe, siempre le contestó con respeto".

Cuestionó el hecho de que el colegio no ha brindado acompañamiento y entiende que debiera haber un cambio de autoridades y profesores. Agradece a Dios que su hija tuvo la confianza de contarle lo que sucedía.

Además detalló que tienen miedo a represalias. "Los chicos quieren seguir movilizándose porque no son escuchados en el colegio. No quisieron entrar, porque saben que van a entrar y lo van a hacer firmar un acta y el acta va quedar archivada. Ayer les dijeron que les iban a poner amonestaciones y falta. Los chicos no quieren entrar al colegio hasta que no se cambien los directivos, no es un lugar seguro" concluyó.

"Las hacían subir a las sillas del banco para que escriban más arriba del pizarrón para que se les estire y se les levanten las polleras"

Totalmente angustiada la mujer, dijo que el colegio tapa cosas y que ella envió a su hija porque pensó que era un buen colegio. "La Institución tiene mucho que hablar. Los profesores que los tratan mal, profesores que los acosan, y que les dicen no te preocupes porque es gay".