Embarcación: Le picó una “viuda negra” y casi la mata

Momentos de pánico y tensión vivió una vecina de la localidad de Embarcación, luego que fuera picada por una araña venenosa, conocida popularmente como “viuda negra”, que la llevó a terminar hospitalizada.

Según relató la mujer a UVC Canal 10, se encontraba durmiendo en su domicilio, ubicada en el barrio 200 Viviendas, cuando de repente el arácnido se posó sobre su cuerpo y la atacó. “Los médicos me dijeron que aparece por el monte y es una araña muy venenosa”, comentó.

"Gracias a Dios que me picó a mí, no a mi hija, ni muchos menos a mi sobrino que vive conmigo o mi hermana, que es enferma”

A los minutos no podía mover las piernas y comenzó a sentir una presión en el pecho que le costaba respirar, por lo que fue trasladada al hospital de Embarcación, donde luego de esperar horas, recibió el pedido de derivación a Orán, donde finalmente recibió el tratamiento adecuado. “Apenas llegué me pusieron la toxina, sino fuese por eso, yo no estaría contando nada”, dijo.

“Si me tenía una hora más en Embarcación, yo me moría”

Los vecinos piden limpieza y que el municipio realice la fumigación.