Claudio del Pla contra Suriani: “Es la usina ideológica de la violencia contra las mujeres”

El diputado Claudio del Pla se refirió a las declaraciones de Suriani, quien aseguró que el 30% de las denuncias por violencia de género son falsas, en el marco de la aprobación de la ley que permite fijar la custodia policial al hombre que agreda a una mujer y represente un riesgo para ella.

“La ideología de Suriani es la que alimenta en la sociedad lo que termina convirtiéndose en los ataques más brutales hacia las mujeres. Es la usina ideológica de la violencia contra las mujeres. Desde la autoridad de alguien electo por el pueblo, afirmar semejantes cosas que repugnan, me repugna personalmente, no hacen más que naturalizar y legitimar la violencia”, dijo del Pla.

El diputado analizó que la ley no introduce nada nuevo, “los jueces ya podían decidir por sí mismos poner la custodia en el violento y no en la víctima, ya tenían esa facultad. No se trata de introducir reformas legales para garantizar o proteger la vida de las mujeres, el problema es mucho más complejo”.

Del Pla señaló que “la burocracia de éste Estado jamás va a proteger a las mujeres, tiene que ser un organismo autónomo. Nosotros tenemos dos planteos fundamentales. El primero es que tengamos un Consejo Autónomo de la Mujer, electo por el padrón femenino de la provincia, una dirección responsable ante las mujeres de Salta, que pueda ser garante de la instrumentación de todas las medidas que le protejan la vida y todos sus derechos”.