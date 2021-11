Los chats que revelan detalles de la prostitución vip en el automovilismo

En septiembre de 2019, Karina Juárez fue arrestada e indagada por la Justicia federal y allí contó su historia, la cual desnudó el oscuro negocio de la prostitución en el ambiente del Turismo Carretera (TC). De esta forma, la mujer aseguró que había sido promotora en el pasado, y años más tarde, comenzó con su agencia, la cual operó durante al menos cinco años. Con ella, podía llevar hasta 25 chicas por evento para que posaran entre los boxes y gazebos y junto a los conductores con calzas adherentes y paraguas.

Según explicó la mujer, sus clientes en el (TC) elegían sus servicios porque eran particularmente más baratos que los del resto. En este sentido, reconoció que su staff podía cobrar 8.000 o 9.000 pesos la jornada, “la mitad” que otros.

Buscando crear una fachada, Karina, con domicilio en La Tablada, mostraba a las promotoras en sus redes sociales como si fuesen sus amigas, por lo cual incluso hay un video filmado supuestamente en Oberá, Misiones, donde se la ve con muy poca ropa, junto a algunas de las víctimas. En la cinta se muestran cómplices, en un piscina.

Entre los principales clientes de la "manager de promotoras" aparece el nombre del empresario Raúl Osvaldo Roncayolo, referente de la concesionaria Ardama de Pilar, enfocada en una prestigiosa marca automotriz.

La mujer señaló que ella "proveía" de chicas para eventos del circuito a Roncayolo con el objetivo de promocionar su marca, y él se encargaba de seleccionar a las jóvenes personalmente.

Fue así que el empresario también fue arrestado por la división Trata de Personas de la Policía Federal, tras un operativo en su casa de un barrio privado de Pilar.

Karina había sido detenida un día antes (en septiembre de 2019), con una redada de la misma fuerza que llegó a su VIP en el autódromo Fangio de Rosario: 26 de sus “chicas” estaban ahí. Fueron acogidas por el Programa de Rescate de Víctimas.

El negocio de la prostitución en el automovilismo, de promotoras sometidas, era sostenido como una cosa obvia entre rumores tomados por verdad y videos de sitios porno amateur. Probarlo era algo completamente distinto. Esta semana, el fiscal Picardi pidió que Roncayolo y Juárez sean finalmente elevados a juicio.

Roncayolo y Juárez fueron investigados por Picardi y la PROTEX, el área de la Procuración dedicada a investigar delitos de trata de personas, con una causa iniciada en 2018 que acumuló 110 CDs de escuchas y teléfonos incautados. Cuatro de sus promotoras declararon ante la Justicia: hablaron de situaciones de sometimiento, viajes a hoteles, en juegos perversos donde su patrona y Roncayolo explotaban sus vulnerabilidades como mujeres, sus situaciones personales eran usadas como punto de presión, hijos y necesidades familiares. El tarifario de sexo podía ir entre 8.000 y 10.000 pesos, con un 25 por ciento para la supuesta madama.

La culpa del empresario según la Justicia es especial. El fiscal afirmó en el requerimiento que Roncayolo no sólo era “prostituyente habitual del circuito de prostitución generado en el marco del automovilismo bajo la portada de la agencia de promotoras que manejaba Karina Liliana Juárez”, sino que además “aportaba su influencia, conocimiento y acceso en dicho ambiente, sin el cual la explotación sexual de las mujeres en situación de prostitución no podría haberse dado en la manera en que se hizo, y sin el cual la agencia de Juárez probablemente no hubiera podido funcionar”.

Se les secuestraron teléfonos a ambos. El aparato de Roncayolo estaba encriptado y no pudo ser abierto. En tanto, el de Juárez, sí. Picardi habla en su escrito de “cinco chats con mujeres y diecinueve conversaciones con prostituyentes, en los que se hizo referencia a la actividad de promoción, en tanto que se identificó la denominación ‘eventos’ como referencia a la actividad sexual”. De los mensajes de texto analizados, se evidenció la oferta de servicios sexuales de las promotoras por parte de Juárez. Al menos aleccionó a tres pupilas para que tengan sexo con Roncayolo. Otro cliente sería “un piloto de San Juan”.

“Cambiate y andate al hotel de Osvaldo”, le escribió a una pupila en un mensaje. Fabián Ferro, tercer imputado en la causa, su chofer y aparente segundo al mando, se habría encargado del traslado. El hotel al que la promotora fue llevada “es coincidente con el hotel identificado como lugar de alojamiento de las promotoras de la agencia de Juárez durante la carrera de Turismo Nacional de Neuquén de entre el 10 y 13 de mayo de 2019 por las tareas de campo de la Policía Federal Argentina”

“¿No se puede mandar una cachorra a la casilla?”, pregunta un contacto. Otro sube la temperatura y pide: “Organizame un evento con una tetona rica”. Se hablan de comisiones. Otro hombre con un nombre reconocido en el circuito le asegura: “También quiero un autito”. El término también era empleado por Roncayolo: se usaba para denominar a las chicas “de buena presencia”. La conversación implicaba un canje, presume la Fiscalía Federal N°5. Si el cliente usaba a la chica en una carrera como promotora, la habilitaba como prostituta.

Todo se resumía en un sistema de premios y castigos. Juárez, de acuerdo al requerimiento de elevación a juicio inicialmente captaba a las víctimas contratándolas como promotoras, para luego ejercer presiones laborales ya que dentro de la agencia disponía cuáles eran convocadas para cada carrera y qué debían hacer dentro del autódromo. Así, supuestamente castigaba a las promotoras que no accedían a prostituirse. No les daba trabajo.

Hay más material incriminante: las charlas entre Juárez y Roncayolo, apodado “El Papu”, donde se menciona a la concesionaria del empresario, son explícitas. “A ésta hay que hacerle trabajo fino, tiene que ser tu noviecita. No tiene a nadie. A ella le gustan las personas más grandes, mayores. Ayer estuve hablando un montón con ella, le digo: ‘Vos sos una pelotuda, vos podrías estar re bien con el Papu y vos no sé, tenés a la vista estúpida, no te das cuenta’, le digo yo. ‘Vos fijate que a mí me pagó la casa de Cariló, vos parece que estas en una nube de pedo’”.