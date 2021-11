Por los acosos, el Gobierno analiza reforzar la seguridad interna en las escuelas

Siguen las repercusiones tras las denuncias de acoso y abuso en distintos escuelas de Salta, tanto en la Capital como en el interior provincial, situación que ha llevado a plantear la necesidad de más seguridad interna en los establecimientos educativos.

Sobre este planteamiento, el Gobierno de la Provincia admite que está trabajando en esta cuestión barajando posibilidades como alternativas para la tranquilidad de padres como chicos, recalcando su preocupación ante estos casos.

Así lo manifestó el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, en diálogo con InformateSalta. “Esto es de una gran preocupación, así lo ha dicho el gobernador dando instrucción estricta para avanzar y mejorar la seguridad en las escuelas, el Ministerio de Educación también lo ha señalado, enfatizando direcciones para que directivos actúen con velocidad”, recalcó primeramente.

Consultado sobre si se proveerá de seguridad privada a los establecimientos, Villada indicó que se ven distintas posibilidades. “Se trabaja en distintas alternativas, algunos plantearon mayor incorporación de preceptores, otros plantean la alternativa de seguridad… pero se está trabajando”, indicó.

En este punto indicó que los casos denunciados son “un tema de preocupación y que lastiman, no pueden pasar estas cosas en los colegios”. Así mismo contó que no habrían modificaciones en la conducción del Ministerio de Educación: “Que yo sepa, no habrá cambios”.

Por otra parte destacó que hay mecanismos e indicaciones para actuar ante estas situaciones, los cuales deben cumplirse para la atención y contención de los damnificados. “Siempre hay mecanismos y protocolos, cuando hubo denuncias rápidamente se actuó no solo desde Educación sino desde las áreas correspondientes, lo importantes es que al visibilizarse estos temas los jóvenes se animen a plantear su situaciones”, solicitó.

“Las instrucciones han sido claras, si hay responsables, deberán asumir la responsabilidad”