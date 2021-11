Conflicto con Bagayeros: “La frontera está liberada desde hace mucho tiempo”

En medio de diversos casos de violencia que se viven en la frontera norte con Bolivia, el senador provincial Juan Cruz Curá diálogo con InformateSalta dónde pudo comentar su punto de vista sobre la situación además de posibles soluciones pacíficas, tras el violento enfrentamiento entre bagayeros y Gendarmería.

Uno de los casos que causó más eco en las últimas horas es el del bagayero que será juzgado por asesinar a una menor e intentar matar a otra persona, “hay que esperar que la justicia se expida con respecto a esta situación y hay que ser respetuoso de la justicia”, comentó Curá.

“El Gobierno Nacional tiene que tener una mirada más federal, tiene que haber más presencia en la frontera y no solo hablando de la fuerza sino brindar herramientas para que haya trabajo de calidad”, continuó para después agregar que: “Lo que nos pasa con los bagayeros es una situación de no poder dar herramientas de trabajo de calidad y genera una ilegalidad y una informalidad en nuestra provincia muy grande y aún más en el norte, eso es lo que más me preocupa”.

Muy crítico aseguró que, “la frontera está liberada desde hace mucho tiempo, espero que las medidas de rigurosidad no sean solamente porque el Gobierno Nacional ha perdido las elecciones y quiere mostrar algún gesto”.

Por otro lado, comentó que hay situaciones que se viven a diario, “hay una falta de control de las fronteras muy importante”. Para finalizar, Juan Cruz Curá hizo énfasis en la importancia de trabajar en herramientas que creen puestos de trabajo para las personas de la región.