Furiosa respuesta de Luis Juez a Fernández: "No me calentés la oreja porque lo voy a cagar a trompadas"

El candidato a senador por el PRO Luis Juez repudió enérgicamente las palabras del presidente Alberto Fernández al que calificó de "patético" y "nefasto" luego que el Jefe de Estado se ubicó en el centro de la tormenta en la última semana de campaña electoral tras sostener que Córdoba tiene "esa necesidad de siempre parecer algo distinto" al resto del país.

En diálogo con Radio Metro 95.1, el diputado manifestó querer "cagarlo a trompadas hoy", y destacó: "Le vamos a contestar el domingo en las elecciones".

Además, Juez sostuvo que "viniendo de Alberto (Fernández) es un elogio", y agregó: "Me encantaría llevarlos a él y a Cristina (Fernández) a cococho para que vean lo que es Córdoba, lo que hacemos y producimos. La plata que ganamos para que él reparta planes, heladera, ´platita´".

En la misma línea, declaró: "Es Alberto Fernández, seguramente ahora pone en duda el audio y a la siesta lo niega. Qué tipo patético, por Dios".

“Qué hombre tonto por Dios. No lo entiendo a Alberto. Puedo entender que no entienda que tenemos otra modalidad, no nos resignamos a ser el conurbano, no nos resignamos a vivir frente a un cajero del Banco Nación. Creemos en un país que produce, que trabaja. No creemos en los planes. No queremos que nos regalen heladeras porque no tenemos qué ponerle adentro", afirmó en declaraciones a Radio Mitre.

A pesar de haber aclarado que los dichos del Presidente fueron "ofensivos, agraviantes, dolorosos, y lastimosos", sostuvo que "como viene de Alberto Fernández", lo toma como "un estímulo".

Por su parte, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti manifestó este lunes, en diálogo con acreditados en Casa de Gobierno, que el mandatario "adora" a los cordobeses, y aseguró que se trató de una declaración informal, "llegando de un viaje", en la que Fernández sostuvo que espera que Córdoba, "como todas las provincias argentinas", formen parte de una Argentina "que crece".

Ante esto, Juez disparó contra Cerutti: "Escuchaba a la vocera diciendo que Alberto nos ama, nos quiere, y que estaba cansado porque venía de viaje... no digas nada. No queremos que digan más nada, porque la verdad es que son patéticos, son horribles declarando".

"No puedo creer que sea el presidente de los argentinos. No para de hacer papelones", culminó Juez.