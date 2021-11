Salvador Mazza: más de 500 millones de pesos por año no eran declarados en el municipio

En el marco de la causa en contra del ahora ex intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez, por enriquecimiento ilícito y defraudación al estado, entre otras imputaciones, la fiscal penal Ana Salinas Odorisio, en Multivisión Federal, brindó detalles sobre el millonario “negociado” montado en la zona fronteriza.

La fiscal adelantó que está comprobado que existen dos puestos de recaudación provincial, en el acceso a Salvador Mazza, en el que había una recaudación diaria superior a un millón de pesos que no ingresaba al municipio.

“Estamos hablando de 500 millones de peso por año, en los que los ingresos a la municipalidad fueron mínimos”

Con respecto al dinero y los bienes secuestrados en el allanamiento, sostuvo que no se puede acreditar que el ex jefe comunal tenga respaldo para justificarlos. “Si por alguna causa él pudiera demostrar alguna situación de evasión o algo que pueda llevar a pensar que en realidad tenía el dinero y simplemente no lo formalizaba es una cuestión que tendrá que analizar el fuero federal”, sostuvo.

La fiscal aclaró que Méndez deberá responder por la defraudación al municipio, por la cual, se encuentran imputados 12 personas, todos del entorno familiar del ex intendente.

Por último, señaló que en algunas semanas se hará la elevación a juicio. “Estamos en plazo todavía de investigación penal preparatoria pero pudimos establecer ya la sospecha de enriquecimiento ilícito, peculado y negociaciones incompatibles. Tenemos cada vez más elementos sobre estas imputaciones”, concluyó.