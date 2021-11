La "herencia" que dejó Méndez en Salvador Mazza: "Encontramos un municipio caótico"

Muchos fueron los días en los que Salvador Mazza fue noticia debido a los allanamientos millonarios realizados en la comuna fronteriza, con la destitución de Rubén Méndez como intendente y la intervención del municipio en medio de las repercusiones que tomaron trascendencia municipal.

Ahora la concejal Marisa Valdiviezo, quien supo asumir provisoriamente el municipio unos días, presentó un balance sobre las irregularidades que pudo llegar a detectar en ese lapso las cuales incluyen desmanejos del erario público, funcionarios que se quedaron con casi $3 millones sin rendirlos, un parque automotor destruido, faltante de documentación, entre otras falencias.

“Esto fue encontrar lo que avizorábamos, irregularidades que se estaban dando en el Ejecutivo con la no presentación de informes, no responderlos o hacerlos por la insistencia pero de forma escueta, sin información respaldatoria”, dijo Valdiviezo en comunicación con InformateSalta.

Dicho esto sentenció que encontraron “un municipio caóticamente mal y sin ninguna situación que ampare una buena administración, lo mismo en la parte contable y la obra pública”. Así se animó a manifestar que lo encontrado fue algo peor de lo que esperaban.

¿Qué lograron detectar en estos relevamientos? “En la parte de contabilidad se omitieron obras con fondos provinciales, en la administración municipal no se encontraron antecedentes de licitaciones públicas, en algunas hubo adjudicación simple o contratación abreviada, cargos sin rendir, no existen conciliaciones bancarias en cuentas, hay fondos con cargos a rendir de varios funcionarios que no lo han hecho hasta que yo salí de la intervención”, ejemplificó la edil.

Con este panorama, Valdiviezo dijo que ahora están trabajando con el abogado que los representan dejando igualmente esta documentación a manos del próximo Concejo Deliberante como del interventor.

Mientras tanto y por último, contó que en la ciudad fronteriza se palpita la calma muy ligera tras una situación de desesperanza. “Hay una tranquilidad por los cambios que vendrían, Dios quiera sea así, mucho estamos en contra de una intervención pero en estos momentos tenemos un voto de esperanza por un cambio”, se sinceró para concluir.