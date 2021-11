Día del donante voluntario: “Con una unidad de sangre se pueden salvar hasta 3 vidas”

En el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, el Centro Regional de Hemoterapia organizó para hoy una serie de actividades especiales con el fin de concientizar sobre la importancia de la donación para salvar vidas.

En diálogo con InformateSalta, su directora, Bettina Saracino, aseguró que los donantes son el sostén del sistema nacional y provincial de sangre. “A pesar de todos los avances científicos, no existe la sangre artificial, así que aquel que requiere una transfusión si o si necesita de otra persona sana que la done de manera voluntaria y sabemos que de una unidad se separan glóbulos rojos, plasma y plaquetas, por eso siempre se dice que con cada unidad uno salva hasta 3 vidas. La verdad que es muy importante”, dijo.

En este sentido, detalló que basta con tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud y tener ganas de ayudar al prójimo para poder acercarse como donante voluntario de sangre.

“Tenemos un horario de atención muy extenso para comodidad de la gente, estamos de lunes a viernes de 7 a 17 horas y los sábados de 7 a 12. Es importante que sepan que no hace falta estar en ayunas, al contrario, pueden desayunar o tener un almuerzo liviano y si traer DNI”, explicó.

Asimismo, aseguró que afortunadamente volvieron a tener los niveles previos a la pandemia, con un promedio entre 70 y 80 donantes diarios, lo que solo alcanza para responder a la demanda al límite.

“Nosotros necesitamos aumentar las reservas para que siempre sea la sangre la que espera al paciente y no al revés. No nos olvidemos que una vez que se dona, no es que rápidamente está disponible, lleva todo un procesamiento más allá de la separación en glóbulos rojos, plaquetas y plasma, hay que hacer todos los estudios para detectar infecciones transmisibles por transfusión, la determinación del grupo sanguíneo, factor RH en algunos casos la sangre se puede también irradiar, Salta tiene la suerte de tener un irradiador de sangre, hay 8 en todo el país”, expresó.

La doctora manifestó que el cambio cultural que desde el organismo se propone, es el modelo que sigue en todo el mundo. “Está comprobado que la donación voluntaria de sangre es la sangre más segura y la realidad es que el acceso a una transfusión de sangre es un derecho humano y es el obligación del Estado garantizar ese acceso y que esté siempre disponible y en excelente condiciones. Es todo un logro de la provincia tener este Centro de Hemoterapia, que día a día tratamos de fortalecerlo y seguiremos creciendo”, aseveró.

Finalmente, el mensaje que les dejó a la sociedad es que se animen a acercarse y ser donante voluntario. “Está comprobado que 9 de cada 10 personas alguna vez en su vida va a necesitar sangre para sí, para un amigo, para un familiar, para un vecino. Entonces, necesitamos esa trama social de que todos comprometidos donen una o dos veces al año, el día que les quede cómodo, sin importar para quien y no esperar a que se lo piden”, concluyó.