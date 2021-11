Cambios en el hospital de Aguaray, desplazarán a todas las autoridades

El ministro de Salud, Juan José Esteban, aseguró a InformateSalta que mañana viaja parte del equipo de Salud hasta la localidad norteña de Aguaray, donde se cambiará a toda la plana mayor del nosocomio local. “Vamos a cambiar al gerente, la plana mayor, el gerente de Atención a las Personas y el gerente administrativo y vamos a avanzar en conjunto”, dijo.

La decisión se toma luego que una enfermera del hospital asegurara en un medio nacional que por falta de insumos, el personal lavaba y reutilizaba los camisolines y guantes descartables, lo que fue desmentido por el funcionario provincial.

“Esta mañana estuve con el intendente y le mostré todo lo que se le ha derivado a la farmacia del hospital de Aguaray. Se le ha derivado todos los meses, han tenido una derivación importante de todos los insumos necesarios. Esa foto del lavados de delantales es falsa, no podemos lavar un delantal descartable porque se desmembra completamente la fibra. Me parece que hay una intencionalidad que no es buena”, expresó.

En este sentido, según trascendió la doctora Florencia Chocobar decidió, previo a ese momento, renunciar a la gerencia tras 12 años al frente del nosocomio. Los motivos serían agotamiento físico y mental y, el sentimiento de haber cumplido un ciclo.

Por su parte, el intendente de Aguaray, Guillermo Alemán, al tomar conocimiento de la situación solicitó al ministro que el nuevo gerente sea un profesional de la zona que ya conozca el hospital, principalmente para no empezar desde cero la gestión.

“La máxima autoridad en salud de la provincia se comprometió a trabajar en este pedido y también apoyar al nuevo gerente en las necesidades de personal, equipamiento y parque automotor para poner todo en condiciones para asegurar la salud de cada salteño como lo proclama nuestro gobernador”, informaron desde la Municipalidad.