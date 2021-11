Guaymás ratificó su apoyo a Emiliano Estrada: “Quiero que gane el Frente de Todos”

En la víspera de la conclusión de la campaña electoral y restando días para votar en los comicios legislativos generales de este 14 de noviembre, el candidato en tercer lugar de la lista del Frente de Todos, Jorge Guaymás, negó sentirse enojado o frustrado por haber perdido las PASO y aseguró que acompaña la candidatura de Emiliano Estrada para ser diputado nacional.

En diálogo con FM Aries Guaymás desmintió descontentos. “Decían que Guaymás debía decidir porque no estaba decidido; Guaymás jugó en el 2019 para el Frente de Todos, ¿o no?; tuvimos una interna con Lucas Godoy, ¿o no?; ganó el FDT donde jugó Guaymás, ¿o no?”, indicó primeramente.

A esto agregó que en el 2021 “jugamos una interna en el Frente de Todos y yo defendí lo que debía hacer según entendía para ganar esa interna, yo dije por qué me tenían que elegirme pero la interna terminó y ahora sigo jugando en el Frente con esa misma convicción”, se escudó.

Dicho esto sentenció que respalda la candidatura de Estrada junto a Pamela Calletti. “Hoy quien ganó esa interna es Emiliano, ¿y qué decía Perón?, el que gana conduce y el que pierde acompaña, yo no podría jugar en otro espacio que no sea el FDT”, argumentó su postura.

“Se trata de la convicciones de seguir adelante bajo las políticas del Gobierno Nacional, yo voy a acompañar dignamente”

Por último, Guaymás repitió que es su convicción seguir apoyando el espacio, recordando que siempre lo hizo más allá de no ganar las internas. “Yo estoy cumpliendo con mis principios, yo no cambié, estoy con las mismas convicciones y compromisos y por eso quiero que gane el Frente de Todos”, dijo para concluir.