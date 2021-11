Emiliano Estrada: “La gente esta medio cansada de ver siempre las mismas caras”

A tan solo algunos días de las elecciones legislativas nacionales 2021, que se desarrollarán el domingo 14 de noviembre, el candidato Emiliano Estrada fue entrevistado por el periodista Federico Storniolo en el programa SinVueltas.

Durante la entrevista, Estrada comentó que se sintió acompañado por la gente cuando recorrió tanto el interior como la capital, y que, “la gente esta medio cansada de ver siempre las mismas caras. Si hace 30 años que hacemos lo mismo, pero además con la misma gente, nuestro slogan “hagamos las cosas diferentes” fue apuntado a eso”.

“Del otro lado, había una campaña sin propuestas o de agresión, de confrontación, no por algo positivo para Salta sino para decir vamos a ser oposición al gobierno nacional. Creo que eso es parte del daño que le viene causando a la Argentina cierto sector de la dirigencia política”, continúo.

El candidato, quien fue el más votado en las P.A.S.O. dijo que, en su opinión, los ciudadanos no están enojados con la política sino con los políticos, “son dos cosas distintas”. Sobre esto explicó que la gente sigue viendo en la política una herramienta para solucionar diversos problemas, pero “para administrar el estado te tenés que preparar”.

Sobre sus propuestas, hizo énfasis en la del monotributo joven gratuito, “la idea nuestra es que los jóvenes de entre 18 y 25 años, que no se hayan insertado en el mercado laboral y que quieran emprender o insertarse en el mercado laboral puedan hacerlo sin costo”.

Otras de las consignas que respondió durante el programa fue referida a la violencia que se vive en Salta y el rol de la justicia, para Emiliano el Estado no esta abordando bien los casos de violencia de género “los está abordando después de que la víctima ya sufrió el episodio. El Estado te dice, vení a la comisaria denuncia y volvé a tu casa con el agresor, no funciona eso”, minutos más tarde agregó, “sí la mujer no tiene independencia económica, todo el resto es ficticio”. El candidato planteo, “¿Por qué no es el agresor el que va a un refugio o el que queda con la custodia?”, además de comentar que desde hace tiempo trabaja en la provincia con microcréditos y un equipo interdisciplinario para acompañar a las mujeres que deciden emprender.

Sobre el próximo domingo dijo estar tranquilo y “convencido de que aquel que se detenga a ver las propuestas, nos va a acompañar”, finalizó.