“Justicia por Agustina Nieto”: Hoy marcharán en la plaza 9 de Julio

A tres años del asesinato de la joven, familiares y amigos convocan a concentrarse este miércoles en el mástil de la Plaza 9 de Julio a las 18:00. Señalaron que el femicidio "se mantiene aún hoy impune".

El hecho ocurrió el 10 de noviembre de 2018 en una vivienda abandonada de barrio San Benito de la zona sudeste de la ciudad de Salta, donde la joven fue encontrada muerta. La autopsia reveló que su deceso se produjo por asfixia mecánica por sofocación.

Hay un solo imputado en la causa, Joaquín Viñabal, quien está requerido a juicio. La hermana de la víctima señaló que los fiscales llegaron a este hombre por la investigación que desarrolló la familia, y consideran se ha hecho muy poco para dar con los responsables del asesinato.

Sostiene que no se ha querido tomar la hipótesis de los familiares, respecto a que a la joven la mataron por un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico. Además les negaron a los hermanos la constitución como querellantes y no pudieron hacerlo en representación del hijo de la víctima porque aún no les dan la tutela ni tuvo acceso a la ley Brisa.

A través de un comunicado, expresaron que la investigación no ha sido desarrollada como corresponde o, directamente, no ha sido tal, ya que al día de la fecha no hemos obtenido respuestas en relación a avances de peso en la tarea investigativa que conduzcan a la captura de los responsables materiales e intelectuales del crimen de Agustina Fernanda Nieto.

"Solicitamos la solidaridad de toda la población para que este caso no permanezca sumergido en la impunidad"

"A nuestra Agustina la asesinaron en un marco de ajuste de cuentas que, según la información que hasta el momento hemos recabado, tiene como protagonistas a narcopolicías, transas y lúmpenes de la barriada", asegura la familia. Señalan que "estás redes funcionan con la complicidad del propio Estado" por ello apelan a la colaboración "de cualquier persona que sepa algo" para "inclinar la balanza a favor de la victoria de justicia".

Débora Daniela Nieto, hermana de la víctima dijo a Salta/12 que primero no podían constituirse en querellantes porque les manifestaron que como hermanos no lo permitía el Código Procesal Penal ya que podían hacerlo padres o madres, hijos o cónyuges. Dijo que para hacerlo en nombre del hijo de Agustina, requerían su tutela, pero una hermana la ha tramitado y hace tres años no se la dan.

El hijo de Agustina tiene 4 años, solo accedió a la asignación universal por hijo y a un subsidio que le da el Estado Provincial para algunos gastos cada dos meses y por el que la familia debe presentar los tickets de lo que compran. El niño sigue sin acceso a la ley Brisa. "Hasta ahora no pudimos hacer nada con el tema de la custodia, a mi hermana le dieron el número de teléfono en la Ciudad Judicial para que llame pero no la atendieron", señaló.