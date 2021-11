Transformar los planes sociales en empleo genuino, una de las propuestas de Felipe Biella

En la recta final hacia las elecciones Generales de este domingo 14 de noviembre, los diferentes candidatos comienzan a cerrar su campaña y se preparan para esperar los resultados, los que definirán la nueva conformación del Congreso de la Nación.

En InformateSalta por Multivisión Federal, programa conducido por Noelia Pandolfi y Federico Storniolo, el candidato a diputado nacional por el Frente SI-PRS, Felipe Biella, aseguró que en este último tramo se abocó a recorrer hasta el último rincón que le fue posible de la provincia.

“Pudimos hacer que nos conozcan, que sepan lo que pensamos, lo que queremos, lo que vamos a hacer, donde estamos parados, vamos a defender a Salta, que somos partidos salteños independientes, que no tenemos compromisos con partidos nacionales y esto la gente lo recibe muy bien. Tenemos grandes expectativas para lograr un triunfo el 14 de noviembre”, dijo.

Sobre los pedidos que le realizaron los salteños, aseguró que la mayor demanda es de trabajo, razón por la cual el primer proyecto que buscará impulsar tiene que ver transformar los planes sociales.

“Hoy las personas que tienen un plan social, que son millones, hoy no solamente no les alcanza sino que están totalmente excluidas del sistema, no tienen un aporte jubilatorio mucho menos una obra social. Nosotros lo que planteamos es que cualquier empresa, PyME, emprendedor pueda contratar a esas personas y que garantizándole un sueldo mínimo, vital y móvil pueda computar ese plan social a cuenta de la carga social o del salario”, expresó.

En este sentido, aseguró que habrá tres grandes beneficiados: la persona que recibe el plan que pasará de estar excluida a estar incluida en el sistema; la persona que lo contrata porque el costo que tendrá es muchísimo menor y los jubilados.

“Hoy tenemos un sistema de reparto, estos millones de personas que paulatinamente vamos a ir logrando que se incorporen, tributan al sistema de reparto. Esto va a permitir que nuestros jubilados paulatinamente puedan ir teniendo un aumento en la jubilación”, aseveró.