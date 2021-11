"Si no puedo seguir, no sigo", se sinceró el Kun sobre su futuro deportivo

Hay preocupación en las últimas horas por el futuro de Sergio "el Kun" Agüero como por su salud, luego que se conociera que tendría una arritmia cardíaca que no es benigna, lo que pone un signo de interrogación de cara al la continuidad de carrera e igualmente en el Barcelona.

Poco tiempo después, fue el propio jugador quien utilizó sus redes sociales para referirse al tema que se hizo viral y llegó a todo el mundo. “Ante los rumores les cuento que estoy siguiendo las indicaciones de los médicos del club, haciendo pruebas y tratamiento y ver mi evolución en el plazo de los 90 días. Siempre en positivo”, publicó el Kun.

Donde dieron más detalles de su situación fue en el programa Los Ángeles de la Mañana, comentando declaraciones que les hizo llegar el jugador: "Ahora estoy esperando para hacer las pruebas. Todavía no hice la primera. Raro lo que se dice, después veremos qué es lo mejor. Ahora es cuestión de paciencia”.

Del mismo modo enfatizó: “Esto del corazón lleva tiempo. Por lo menos, son seis meses. Yo ya tengo 33 años. Esperar seis meses más otros tres meses de entrenamiento para ponerme bien es complicado; si me dicen que no puedo seguir, no sigo más”.

Cabe recordar que el delantero sufrió un malestar torácico durante el duelo ante Alavés en el Camp Nou, por el que fue reemplazado tras tomarse la garganta y el pecho. En el primer parte médico difundido por el club catalán informaban que el deportista estaría apartado de los campos de juego por tres meses para seguir con un tratamiento que le permitiera volver al ruedo lo antes posible. Sin embargo, las últimas pruebas marcarían un panorama menos alentador.