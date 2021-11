Dónde voto y otras preguntas frecuentes, guía para las elecciones legislativas 2021

El Padrón Electoral definitivo para las Elecciones 2021 para consultar los lugares de votación de las próximas elecciones legislativas del 14 de noviembre ya se encuentra disponible, informó la Cámara Nacional Electoral (CNE).

"Se encuentra disponible el #PadrónDefinitivo ¡Ingresá en http://padron.gob.ar para saber tu lugar y mesa de votación!", publicó la CNE a través de sus redes sociales.

¿Qué ocurre si no voté en las PASO?

En tanto, la Cámara recordó que aquellos ciudadanos que no votaron en las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO) del 12 de setiembre, igualmente pueden votar en las generales del 14 de noviembre.

Cómo consultar el Padrón de Infractores

"Recordá que todavía tenés tiempo para justificar la no emisión de tu voto en las PASO. Ingresá en: http://infractores.padron.gov.ar", se indicó desde la CNE.

¿Cuál es la multa por no votar?

Al igual que en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), los ciudadanos deben concurrir a los centros de votación a emitir su sufragio en las legislativas del 14 de noviembre, de modo contrario, recibirán una multa.

El monto por ausentarse de un sólo acto electoral es de $50, mientras que si no concurrió a ninguna de las dos citas tendrá que pagar $100, que se sumarán a los $50 correspondientes a la primera infracción.

Quiénes están exceptuados de la multa

Quedan exceptuados de la infracción aquellos que en el día de la votación se encuentren enfermos y presentaron un certificado médico.

También, aquellos están a más de 500 km del lugar de votación y se acercaron a la comisaría más próxima y pidieron un certificado de justificación.

Este año, y con motivo de la pandemia, la CNE incluyó a los casos con diagnóstico positivo, contactos estrechos y a personas que regresen del exterior como casos justificados de no sufragar.

¿Qué tengo que llevar para ir a votar en las Elecciones 2021?

Teniendo en cuenta el contexto sanitario, las medidas de prevención dictadas por la CNE para el día de las legislativas son:

Llevar pegamento adhesivo para cerrar el sobre y evitar hacerlo con la lengua. Sino podrás introducir la solapa en su interior.

Llevar birome y tijera propias.

Llevar tu propio sanitizante de manos.

Utilizar el barbijo, que es obligatorio dentro y fuera de los locales de votación. Sin barbijo no entra nadie a votar.

Cuáles son los documentos válidos para votar

Estos son los documentos válidos para votar en estas Elecciones Legislativas:

Libreta Cívica

Libreta de Enrolamiento

DNI Libreta Verde

DNI Libreta Celeste

DNI tarjeta

Los electores también pueden votar con el documento que contiene la leyenda 'no válido para votar'. Aunque estas tarjetas no informan de qué ejemplar se trata (EA, EB, etcétera), igual se debe habilitar el sufragio. Por otro lado, el DNI en el celular no es válido para votar.

Asimismo, en estos sufragios los DNI Verdes se clasificarán en el padrón de la siguiente manera:

DNI: DNI-VERDE

DNI duplicado: DNI-VERDE-2

DNI triplicado: DNI-VERDE-3

DNI cuadruplicado: DNI-VERDE-4

DNI E-A; DNI E-B; DNI E-C; etcétera.

Los ejemplares con letras son posteriores a los números.

Dónde realizar consultas sobre la jornada electoral

La Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó el Vot-A, el chatbot de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp que permite responder las consultas sobre la jornada electoral.

Para acceder, se debe enviar un mensaje al número +54 911 2455-4444 o desde el link http://wa.me/5491124554444,

Allí podrán consultar el padrón con su número de DNI, el protocolo sanitario vigente y los procedimientos para realizar las denuncias en caso de detectar alguna anormalidad o incidente durante la jornada electoral.