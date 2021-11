Alberto Fernández: “Sí Macri no quiere hablar, que se quede con sus amigos haciendo negocios”

El Presidente fue el único orador del acto realizado en Plaza de Mayo por el Día de la Militancia y agradeció a los presentes, “esa militancia, que tantos años resistió para que el General Perón volviera a la Argentina nunca murió”.

“Hoy es un día oportuno para que demos inicio a esta segunda etapa de nuestro y gobierno y comencemos con toda nuestra fuerza a levantar lo que haya que levantar”, comentó ante una multitud de militantes de que lo ovacionaron. “En estos días todos venimos leyendo, escuchando en las radios y viendo en la televisión una pregunta repetida: ‘¿Si perdieron, qué celebran?’ Quiero decirles que nunca olviden que el triunfo no es vencer sino nunca darse por vencido. Lo que estamos celebrando acá fue levantarle los brazos a los que estaban desanimados”.

“El presidente que esta acá es el que eligió el pueblo”, sostuvo Alberto en relación a las críticas que recibió desde diferentes sectores.

“No vamos a parar hasta que cada argentino y argentina encuentre su lugar de trabajo. Este año los sueldos van a ganarle a la inflación. Pero lo más importante es que los salarios de los que trabajan no van a pagar impuesto a las ganancias”, celebró en su discurso de casi 30 minutos.

Sobre la conversión de planes sociales en trabajo, muy feliz adelantó que: “Tenemos que dejar que los planes se vayan quedando de lado y los que hoy tienen planes vayan teniendo trabajo, que dejen de trabajar en la informalidad y que tengan un empleo digno donde tengan asegurada su jubilación el día de mañana. Eso es lo que queremos”.

En un tono más duro, cargo contra la oposición, “sí Macri no quiere hablar, que se quede solo con sus amigos haciendo negocios, no hay problema. Si Milei no quiere hablar, que se quede encerrado con aquellos compañeros que reniegan de la diversidad y niegan el terrorismo de estado, nada tenemos que hablar con ellos, que se queden allí”.

“Si algo hicimos bien fue construir el Frente de Todos. Mi mayor aspiración es que en el 2023 desde el ultimo concejal hasta el presidente de la república lo elijan primero los compañeros del Frente de Todos, por eso les pido de corazón que aunque los medios de comunicación siempre nos bajen el volumen alcemos nuestras voces”, cerró su discurso Alberto ante la mirada de varios miembros de su gabinete, funcionarios y militantes que colmaron la Plaza de Mayo.