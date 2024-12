Habló una de las detenidas en la causa por la desaparición de Loan Peña: "Siento una responsabilidad muy grande"

Mónica Millapi, una de las siete detenidas en la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña, rompió el silencio y dio detalles sobre lo sucedido el 13 de junio en el naranjal del paraje rural El Algarrobal, en 9 de Julio, Corrientes. “Siento una responsabilidad muy grande que cayó sobre mí”, dijo la exfuncionaria y aseguró estar “esperanzada” de que se sepa qué fue lo que ocurrió con el menor.

Actualmente, Millapi está procesada por la “sustracción y ocultamiento” del chiquito y cumple con prisión domiciliaria en Neuquén, donde se encuentra al cuidado de sus hijos, ya que su marido, el exmilitar Daniel Ramírez, es otro de los imputados de la causa y permanece detenido.

“A Loan se lo tuvo que haber llevado alguien. Se lo buscó rapidísimo, por lo que se lo tendría que haber encontrado enseguida”, sostuvo en una entrevista con A24. “Ahora, no sé si se lo llevaron por un accidente u otra cosa”, agregó sobre su opinión sobre lo sucedido en el almuerzo en la casa de la abuela Catalina.

Para la fiscalía, ella formó parte del plan coordinado para sustraer y ocultar al menor, sin embargo hasta el momento la Justicia no tiene datos precisos sobre qué fue lo que pasó aquella tarde. “Muchas veces me hice la pregunta de qué pasó con Loan. Quizás por mi instinto de madre, muchas veces esto me hizo decaer un montón”, expresó la exfuncionaria.

“Fue poquito el tiempo que pude ver a Loan. No tengo mucho recuerdo de él. Era la primera vez que lo veía. No sabía quién era”, remarcó, aunque admitió haber sentido cierta responsabilidad en su desaparición: “Siento como una responsabilidad muy grande que cayó sobre mí, a pesar de que no lo conocía a Loan”, señaló.

Mónica Millapi contó que ella acompañó a su esposo, Daniel Ramírez, al almuerzo en la casa de la abuela Catalina, después de que Antonio Benítez, tío de Loan y otro de los imputados, lo haya invitado. “Llegamos muy tarde, prácticamente para comer”, recordó.

Después de almorzar, “Benítez fue el primero en ir al monte. Mi marido fue después porque recién había terminado de comer y estaba lleno. Laudelina (Peña) me invitó para ir. Me dijo: ‘Vamos nosotros también a buscar naranjas’. Todos los niños nos siguieron”, relató.

Loan no era el único menor que estaba en el lugar, Millapi dijo que eran un total de seis menores que estaban al cuidado de ellas, cuando fueron al naranjal. “Les decíamos que tengan cuidado. Los chicos iban todos corriendo”, reveló.

“El plan era ir a buscar naranjas. Fuimos Camila (prima de Loan), Laudelina y yo. A mitad de camino lo encontramos a mi marido, estaba perdido, no encontraba el naranjal. Laudelina le indicó el lugar por donde tenía que ir y él se adelantó. Después supimos que Loan había desaparecido”, agregó sobre lo ocurrido la tarde del 13 de junio.

“Lo que me pareció extraño fue que vimos gente en la casa de Catalina. Anteriormente, habíamos ido unas cinco veces, pero nunca hubo gente en el lugar. Nunca vimos otro chico más allá de los de Benítez y Camila”, concluyó.