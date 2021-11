Tensión en plaza Belgrano: Desplazaron a vendedores ambulantes

Momentos de gran tensión se vivieron en la plaza Belgrano cuando efectivos de la policía y personal de Espacios Públicos llegaron y retiraron a las mujeres que vendían en el lugar distintas mercaderías, según denuncia, por la fuerza.

Una mujer discapacitada, que terminó lastimada en sus rodillas, aseguró que la arrastraron por el lugar para quitarle la mercadería. "Soy discapacitada, me gano dignamente mi plata. Por qué mandan 50 policías para 10 mujeres. A mi no me quitaron porque mi amiga me ayudó, dijo entre lágrimas la mujer que exhibía su pantalón roto en las rodillas, la cual tenía lastimada.

"Me arrastraron para quitarme mis cosas y yo no me deje"

Otra mujer, madre soltera y con discapacidad, contó que ya se encontraban advertidas las mujeres que se instalan en el lugar para vender de hace un tiempo. No quieren ir a las ferias barriales ya que en ellas se manejan distinto.

"La señora Pontussi, vino hace dos semanas a decir que nos iban a dar un lugar y no nos dio respuesta. Esto es un atropello, no pueden venir a pegarnos" contó Verónica quien dijo que les pidieron se vayan a las ferias barriales pero ellas denuncian mucha mafia en esos lugares.