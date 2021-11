Hablaron los papás de Lucas: "No podemos creer que ya no esté"

Tras enterarse de que su hijo Lucas González (17) había fallecido producto de los dos balazos policiales que impactaron en su cabeza, los papás del muchacho conversaron con la prensa durante la tarde de este viernes.

"Nunca imaginé que yo, un pibe de barrio, iba a poder hablar con el presidente. Gracias al doctor Alberto (sic) y a la gente del hospital. Mi hijo estuvo atendido de 20 puntos. Nos faltó la frutilla del postre, que era llevarnos a Lucas a casa", dijo el papá.

El hombre agregó: "mi hijo nos regaló la fuerza para hacer todo lo posible en la búsqueda de justicia. Y lo vamos a hacer, vamos a ir al frente porque no le tenemos miedo a nadie y somos humildes".

Cintia López, la madre del chico, se mostró muy movilizada: "Me lo mató la Policía", acusó. "Nos arruinaron la vida. Me quedan dos hijos y ya no tengo fuerza para nada. Entro a mi casa y no puedo creer que no voy a encontrar a Lucas preguntándome si lo puedo ir a ver jugar a la pelota", sollozó la mujer.

"Y me lo dejaron todo moreteado, entubado y con dos balazos en la cabeza. Pedimos que se haga justicia", cerró.

"Los policías parecían chorros"

En tanto, uno de los adolescentes que iba en el automóvil junto a Lucas aseguró hoy que los efectivos que bajaron del vehículo sin identificación parecían “chorros” que iban a robarles, ya que les apuntaron "con arma en mano”.

Se trata de un chico de apellido Niven, quien contó esta tarde a Telefé Noticias que ayer con la víctima y los otros dos adolescentes se fueron a probar al club “Barracas Central, que es cerca de una villa”, y que le “ofrecieron” llevarlo, ya que todos eran oriundos del partido bonaerense de Florencio Varela, y que solo conocía a uno de ellos, que viajaba sentado “atrás” junto a él.

El adolescente relató que luego de la prueba, pararon en “un kiosco a comprar dos jugos” y cuando emprendían el regreso, en un semáforo en rojo “un auto” se les “cruza”. “Bajan así chorros, tipo a robarnos, a apuntarnos así ya con arma en mano, y estaba de frente Lucas, encima tenía la ventana abierta”, señaló Niven.

Ante esa situación, él pensó que ya le robaban, “porque no parecían nada policías”. “Cuando intenta doblar (el conductor) yo me agacho y ahí nomás escucho cinco disparos más o menos, yo no levanté la cabeza hasta que paró, y ahí lo veo a Lucas, que estaba adelante mío, y veo que le sale una bala por acá (señala la cabeza)”, momento en que su amigo grita: “Está muerto, lo mataron”.

Por último, estimó que sólo pasaron “cinco minutos” desde que salieron del club, subieron al auto y compraron el jugo hasta que fueron interceptados y baleados.

En el siguiente video, los amigos de Lucas criticaron el accionar policial y denunciaron discriminación (fuente: @Sumarionoti):