“Messi no lloraba por no seguir en el Barça”: durísima revelación sobre Lio

Desde la salida de Lionel Messi, el Barcelona atraviesa tiempos turbulentos, con problemas económicos y un flojo andar en lo deportivo. Tras la salida de Ronald Koeman, la llegada de Xavi Hernández como DT renovó los ánimos y la apuesta se centra en la aparición de futbolistas más jóvenes y otros experimentados como Gerard Piqué y el recién llegado Dani Alves.

En ese marco, el empresario José Elías, uno de los hombres más ricos de España y hombre fuerte del presidente culé Joan Laporta por su aporte financiero a la institución, se refirió con duros términos a la salida del 10, a la que calificó como irremediable: "Con él dentro, no podías generar un nuevo equipo", disparó sin filtro.

El magnate, dueño de una fortuna valuada en 900 millones de euros según Forbes, habló en el ciclo radial La Sotana y dejó su particular mirada respecto al alejamiento del argentino y su traspaso al Paris Saint Germain. "Yo lo que dije es que, como culé, como José Elías, si hubiéramos dejado ir a Messi un año antes, hubiéramos sacado algo de dinero. Si hubiéramos agarrado 100 millones de euros me hubiera dado con un canto en los dientes", afirmó, enfatizando sobre el negocio que se perdió el club.

En la misma linea siguió: "El final de Messi se veía; si no era el año pasado, era este. Convertir el Barça en un equipo ganador pasa por hacer un proyecto postMessi. Había que tomar una decisión en algún momento. Messi tiene una edad para no estar en el Barça. Y me dicen: ¿tú qué querías, que se jubilase aquí? Pues no".

Además, Elías enumeró con tres motivos por qué la salida de Lionel era algo estrictamente necesario e inminente: "En primer lugar, la organización salarial del club: había que afrontar unas rebajas salariales difíciles de defender. Dos, no teníamos ’pasta’ para pagarle y estábamos haciendo el pino puente (sic) hacia atrás para pagarle a plazos, que es lo que están haciendo en el PSG y te tienes que auto engañar para creer que puede seguir. Y tres, hay que generar un nuevo equipo y una nueva ilusión y con Messi dentro no podías".

El empresario se remontó al momento de la conferencia de prensa en la que Messi se despidió del Barcelona y aseguró que las lagrimas del actual jugador del PSG, no eran por irse del Barcelona. "Es ley de vida. Y a mí me jodió el día que Messi se piró. Pero yo creo que la gente confundió las lágrimas. Aparte de que mucha gente me decía que yo no renové a Messi, que es la gilipollez más grande en el mundo. Messi no lloraba por no seguir en el Barça, sino que lloraba por una suma de cosas. A Messi se le estaba acabando un ciclo. Y a eso se le suma que ha hecho la vida en Barcelona".

Pese a que hasta el último momento se habló de una posible renovación de Messi parece que en realidad su partida del conjunto blaugrana era una decisión más que tomada. Así fue que el astro argentino firmó en condición libre con el PSG, club en el que milita actualmente. /Clarin