En el día del Enfermero, el hospital Materno Infantil agasaja a su equipo

El Día Nacional de la Enfermería se conmemora el día 21 de Noviembre, fecha que coincide con el día de la Virgen de los Remedios.

En Salta autoridades del hospital Materno Infantil agasajaron a su equipo de enfermeros y enfermeras en reconocimiento a su labor, aún más en un marco de Pandemia.

Cintia Rodríguez, directora de Enfermería del área operativa Norte, dialogó con los medios y destacó el trabajo conseguido hasta ahora. "Conmemoramos el Día de la Enfermería en este contexto tan importante como la pandemia. Saber que esto no ha terminado que hemos trabajado mucho durante este año. Hacer el reconocimiento a los colegas que pudieron jubilarse y recordar con una misa a los colegas que han partido en este contexto de la pandemia".

Además destacó el trabajo denodado, aún más en pandemia. "Estamos las 24 horas, los 365 días del año sino también de la familia, del entorno mirando al paciente de manera holística".

Por su parte, Federico Mangione, Gerente del Hospital Materno Infantil destacó el gran apoyo de enfermería, más en un contexto de pandemia. "Enfermería para nosotros ocupa un espacio de suma importancia y es uno de los pilares y patas de las mesa para que este hospital se mantenga de pie. Necesitamos darle un mimo a nuestro personal, ya que hemos estado durante 2 años golpeados totalmente, y todavía esto no termina".

Consultado por el balance de 1 años y 7 meses de gestión Mangione dijo "Hemos construido en plena pandemia un crecimiento enorme. De tener 400 camas hemos llegado a tener ahora 540 camas, queremos llegar a las 600. Hubo una inyección importantisima del gobierno a la Salud pública"

En cuanto a la Pandemia y las restricciones aconsejó. "Le pedimos que utilicen bien los barbijos, que mantengan distanciamiento social. Que se vacunen por favor. La gente no está viniendo a vacunarse. Vengo advirtiendo que el Delta es cinco veces más contagioso. No vamos a vacunar porque sí, no estamos haciendo experimento con los chicos, no mezclemos lo político con lo científico" concluyó.