Recomendaciones para viajar a Argentina

Llegan las vacaciones y muchos ya están planificando dónde ir y qué hacer. Por eso no sólo es importante elegir un destino, sino que es muy conveniente informarse qué lugares hay para visitar, en qué época del año y los imperdibles de cada lugar.

Gracias a Internet, la planificación de un viaje puede hacerse de manera individual y desde casa, quizás sin la necesidad de ir a una agencia de viajes, y armar ese viaje en familia, o con amigos de la mejor manera.

Y no es novedad que la Argentina es un país que encierra en sí mismo muchos destinos y climas muy variados, pues el país lo tiene todo: playas, montañas, desierto, selva, nieve, historia, gastronomía, cultura. Pero al ser tantas la opciones lo mejor antes de emprender un viaje en este país austral, lo mejor es informarse con guías de Argentina, y armar una planificación de la mejor manera.

Es importante antes de definir un viaje, más allá del lugar elegido y las fechas, qué rutas tomar, en caso de moverse en auto, qué sitios visitar, dónde comer, dónde alojarse y toda aquella información que pueda asegurarte que tienes todo bajo control.

No es lo mismo elegir destinos de la Patagonia, que son muchos y muy variados, dónde el clima ser frío, que el norte, con climas mucho más templados.

Si la travesía se va a hacer en un vehículo, por ejemplo, conocer el estado de las rutas o caminos, las estaciones de servicio. Si el lugar permite hacer caminatas o trekking, que tanto se han puesto de moda, saber qué tipo de ropa o equipamiento es el necesario.

Asimismo, Argentina es un país muy extenso, pues tiene más de 3.600 kilómetros de norte a sur, y más de 1400 km de este a oeste en su punto más ancho, por lo que es imposible pensar en recorrerlo todo.

Allí radica la importancia de planificar con una guía esos lugares a visitar, elegir los puntos de esta extensa geografía en base a gustos, deseos y preferencias. Ya sean grandes ciudades como Buenos Aires, Rosario o Córdoba; o lugares con más historia y un estilo más colonial como el caso de Salta; lugares mágicos y coloridos como Jujuy; Mendoza y los viñedos; Misiones y sus catataras del Iguazú, o la Patagonia con su encanto; las opciones son muchas y muy diversas.

Pero atentos, no hay que quedarse con lo más tradicional o popular, es muy recomendable visitar sitios en Internet que en base a comentarios o experiencias de otros viajeros ofrecen información de puntos, circuitos, o lugares que no son los más conocidos pero esconden un encanto particular.



El caso de Salta, una de las más elegidas

Ubicada en el noroeste de Argentina, Salta es conocida como “La linda” y ofrece paisajes de los más fascinantes del país. La ciudad de Salta es una moderna que no pierde su esencia colonial, fusionada con un impresionante paisaje verde y cerros que la rodean por completo. Sin dudas, es un destino que todo viajero debería conocer.

Entre los mejores lugares a visitar, aparte de la capital y su imponente casco histórico, se encuentra Cafayate con sus bodegas y el recorrido por la Quebrada de las Conchas. Además, el Tren a las Nubes, la Puna y los parques nacionales.