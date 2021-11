Piden la renuncia de la concejal electa y ex jueza que manejaba en aparente ebriedad

Tras el escándalo protagonizado por la concejal electa y ex jueza de Faltas, Soledad Gramajo, quien fue filmada mientras manejaba en aparente estado de ebriedad sentada sobre el conductor, el edil de Juntos por el Cambio, José Gauffin, en diálogo con InformateSalta, pidió su inmediata renuncia.

Al ser consultado sobre lo sucedido, Gauffin consideró que se trata de un hecho lamentable que deslegitimará el trabajo de todo el cuerpo deliberativo. “Yo me imagino dictaminando sobre temas que tengan que ver con seguridad y transito, bueno va a ser una norma siempre que va a estar teñida de falta de legitimidad, porque la sanción la vota una persona que evidentemente no las cumple”, disparó.

“Estaría totalmente deslegitimado si integrara el cuerpo de concejales, es grave realmente”

En la oportunidad, detalló que hoy a la concejal electa no se le puede pedir juicio político y no se puede hacer ninguna acción porque no está integrando el cuerpo por lo tanto lo que corresponde es pedirle la renuncia públicamente. “Debe renunciar en un acto de responsabilidad, todo el trabajo que haga el Concejo Deliberante va a estar deslegitimado, y esto no es posible”.

“La reflexión que hago es que todas las acciones de la vida privada de cada uno son privadas, pero se potencian y tienen más gravedad en función de las responsabilidades que nos asigna la sociedad y los cargos públicos que detentamos”, expresó.

En el mismo sentido, aseguró que lo sucedido es “una contravención”, por lo tanto “es grave” porque justamente los concejales son los que legislan sobre contravenciones en la ciudad de Salta.

Por último, indicó que el objetivo es mejorar el ejercicio de la política y dar respuestas a las demanda de la sociedad. “Hay que mejorar ese descreimiento de la sociedad y con una acción de estas la estamos profundizando si es que integrara el cuerpo de concejales por lo tanto yo entiendo que tiene que tener un acto de grandeza y renunciar”, finalizó.