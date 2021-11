Comercios Unidos advierten que no permitirán "que vuelvan los manteros”

Así lo manifestó Carol Ramos, titular de la Cámara de Comerciantes Unidos en InformateSalta. Ayer se reunieron con la Secretaria de Gobierno Municipal, Frida Fonseca, quien les habría transmitido la posibilidad de que habiliten algunos permisos para manteros y ambulantes.

Se acerca fin de año y el problema entre manteros, vendedores ambulantes y comerciantes, continúa vigente. Si bien hace más de un mes las peatonales están libres de vendedores informales, la preocupación por que vuelvan a instalarse sigue latente.

“Hay un progreso importante porque no hay manteros en la peatonal pero seguimos con el temor porque continúan en los alrededores y muy cerca, de hecho no han podido erradicar en zonas como la Florida y la Alberdi pasando la peatonal. Es muy estresante sentir que no tienen el dominio de la situación, es como si la situación la manejara el ciudadano que está en infracción”, dijo Ramos.

La titular de Comerciantes Unidos pidió que “se cumplan bien las ordenanzas, en ningún momento se permite esta contravención, no se respetan los derechos legítimos de los comerciantes que cumplen con todas las normas, que pagan alquileres, que dan trabajo, que paga impuestos. El perjuicio comienza desde que permiten el contrabando porque la mercadería que venden es de contrabando. Hasta las ferias que están en el centro venden mercadería de contrabando”.

Ayer los comerciantes fueron convocados por la Secretaria de Gobierno Municipal, Frida Fonseca. “Nos dijeron que tengamos paciencia, nos informaron que hay algunos permisos para ambulantes que si los pueden dar. Nosotros les dijimos que no, que no deben permitir a los ambulantes. Ella nos dijo que pueden dar permisos para los que venden chucherías como pequeños juguetes, nosotros les dijimos que no porque si le permiten a uno van a venir todos. Estamos hablando de personas transgresoras”, sostuvo Carol.