Cancelaron a Alfredo Casero por insultar a un niño que vende tortas

Joaquín Nahuel, el niño de 10 años que revolucionó las redes sociales con sus tortas, fue insultado por Alfredo Casero tras brindar una entrevista a C5N. El artista se enojó con el pequeño, que está recaudando dinero para someterse a una cirugía, se despachó en su contra y lo cancelaron.

Esta mañana en ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? analizaron los dichos del ex protagonista de Todo por dos peses y defendieron al pastelero. En ese sentido, Yamila Segovia explicó: “Joaquín compartió una foto con el micrófono de C5N porque les dio una nota y Casero le dijo ‘anda a cagar‘”.

Asimismo, el equipo comandado por Ernesto Tenembaum, repudiaron los insultos del actor y remarcaron que en las redes sociales fue duramente criticado por politizar el desempeño de Joaquín. “¿Qué necesidad de hacer eso? Está fuera de esta sección Alfredo Casero porque no se da cuenta qué es lo importante“, subrayó el conductor



Fuerte repudió a Alfredo Casero por criticar a Joaquín Nahuel

A través de la red social Twitter, Alfredo Casero le dijo a Joaquín Nahuel “Anda a cagar.”. Sus palabras, contra un niño que busca juntar dinero para someterse a una operación en la piel por tener el 25% de su cuerpo quemado, enojaron a un centenar de usuarios y recibió fuertes críticas.

“Estás mal de la cabeza”, “Cómo me hacías reír cuando no te conocía como persona” y “Acá no te acompaño, el chico labura para ayudar a su familia, mirá su Twitter e Instagram”, expresaron sus seguidores tras leer su comentario. /NETtv