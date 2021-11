Insultos y gritos: qué pasó en el detrás de escena de la nota de Wanda Nara con Susana Giménez

La nota con Susana Giménez en París dejó sabor a poco, pero un día después hay más filtraciones sobre una fuerte discusión que tuvieron Mauro Icardi y Wanda Nara cuando las cámaras ya no filmaban.

Luego de la entrevista pautada por el escándalo que se armó debido al affaire también protagonizado por Eugenia La China Suárez, detrás de escena la empresaria y el jugador del PSG intercambiaron insultos y reproches.

“Reproches, insultos, quejas, pases de factura, habrían sido algunas de las cosas que pasaron después del reportaje en la casa de París entre la empresaria y el futbolista”, detalló el periodista Juan Etchegoyen.

“Había cosas que Wanda no se las comunicó a Icardi y que cuando se vio abordado no se sintió cómodo. Me dicen que incluso Icardi amagó con levantarse e irse”, contó Etchegoyen. “Esto lo van a desmentir, pero te lo estoy contando tal cual me lo comunicaron a mí esta mañana”, sostuvo.

Sin embargo, a pesar de que frente a las cámaras se mostraron como una pareja reconciliada, Etchegoyen señaló que trata de una fachada y que la ruptura es inminente.

“Si la relación entre Wanda e Icardi estaba rota antes de la nota, imagínate después del reportaje”, dijo. Y cerró: “Son horas decisivas, es cuestión de tiempo la separación. No hay vuelta atrás. Más allá de lo que se puede ver en la nota”.



Fuente: Exitoína