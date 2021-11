La portavoz del Gobierno recomendó líneas de crédito que encarecen entre un 50% y un 100% anual los pasajes

Gabriela Cerruti, portavoz del Gobierno, defendió las restricciones que impuso el Banco Central (BCRA) en una conferencia de prensa realizada en Casa Rosada.

"Todo el mundo viaja y va a poder viajar por placer, por ocio, por cuestiones médicas o por lo que fuera. Obviamente, cuando no puedan pagar ese pasaje en una cuota, lo podrán pagar financiándolo con los diferentes planes que tienen las tarjetas de crédito, que tienen una tasa bastante baja, o con créditos personales”, aseguró Cerruti según lo publicado por Infobae.

La medida adoptada es “puntual” y “momentánea” dijo la funcionaria que continuó: “Tiene que ver con este proceso de crecimiento, de reactivación económica en el que estamos muy fuerte, con reactivación del consumo, del turismo interno, de las Pymes, de la actividad económica”.

“Es un proceso que tenemos que cuidar, que tenemos que proteger, y que se da en el marco de estar saliendo de la crisis económica de los 4 años del macrismo, de los dos de la pandemia y de estar en negociaciones para hacernos cargo de poder resolver la deuda externa tomada durante el gobierno de Mauricio Macri”, agregó.

La medida impuesta por el BCRA implica que las agencias no podrán vender pasajes y servicios turísticos en el exterior en cuotas. La solución que recomienda la vocera encarece los costos de un viaje fuera del país entre el 50 y el 100 por ciento anual, de acuerdo a los planes vigentes actualmente informó Infobae.

“Tenemos que superar este obstáculo. Es una disposición momentánea que esperemos que nos ayude a superar este obstáculo y a terminar de encaminar una negociación con el Fondo Monetario Internacional que implica una situación macroeconómica y una situación financiera de la cual nos tenemos que hacer cargo”, explicó Cerruti.

Durante la conferencia les pidió a “los políticos de la oposición que seamos responsables, no generemos miedo, no le infundamos terror a la gente sobre que no vamos a poder viajar, cuando viajar es una de nuestras ilusiones y nuestros sueños. Vamos a seguir viajando y lo haremos de diferentes maneras. Algunos lo pagarán en una cuota, otros financiando su tarjeta, otros esperarán unos meses como tantas veces tuvimos que esperar que se solucionen situaciones en nuestra vida”.

“Lo que tenemos que hacer es buscar soluciones a la situación de la Argentina. Estamos en el camino indicado. Vemos el movimiento turístico. Vemos el boom de lo que es el PreViaje. Esto no es magia. Ya hay 50.000 millones de pesos en comprobantes cargados. Los planes Ahora 12 y Ahora 18 siguen funcionando para viajar por las provincias. Queremos fortalecer las economías regionales”, comentó la funcionaria desde el Patio de las Palmeras de la Casa de Gobierno.

“Tenemos la responsabilidad como Gobierno de en la situación de crecimiento y reactivación en la que estamos, de cuidar el rumbo. Hoy esta medida viene a cuidar ese rumbo porque estamos teniendo que hacernos cargo de una negociación internacional, la más grande en la historia argentina”, destacó.

Un relevamiento realizado y publicado por Infobae arroja que los bancos privados ofrecen préstamos personales con tasas de entre 75 y 100 por ciento. En el caso de las tarjetas de crédito, el Plan V de Visa le permite a los clientes financiar el saldo con una tasa efectiva anual de 52,8%.