La propuesta indecente que Flor Peña le hizo a Gallardo para que se quede

Florencia Peña le hizo una propuesta indecente a Marcelo Gallardo para que siga en River. La actriz le mandó un mensaje al técnico millonario para convencerlo de que se quede en el club de sus amores.

El jueves pasado, River se consagró campeón de la Liga Profesional de Fútbol en el Monumental. Miles de hinchas, presentes en el estadio, celebraron la goleada del equipo dirigido por Marcelo Gallardo, que ya es uno de los ídolos más importantes de la historia del club. Entre todos los hinchas millonarios también dijeron presente varios famosos entre los que se destacaron, desde un palco, Florencia Peña y Darío Lopilato, que no quisieron perderse el partido. Los actores, que fueron una dupla de madre e hijo con los personajes Coqui y Moni, en el programa Casados con hijos, son hinchas del River y sobre el final, pudieron celebrar juntos.

La actriz estuvo como invitada en el programa Presión Alta y comentó sus sensaciones sobre el desempeño del equipo de Gallardo. Además, dio su opinión sobre la posible continuidad de "El Muñeco" como director técnico. La actriz, que hasta la llegada de la pandemia fue la protagonista del musical Cabaret, le pidió que se quedara un año más, pero se animó a más y le hizo una propuesta indecente.

A Peña le solicitaron que enviara un mensaje de 30 segundos al entrenador para convencerlo de permanecer en River, y la actriz dijo: “Uy, qué difícil lo que me estás pidiendo. Yo me pondría esta corbata (la histórica de Ángel Labruna que Gallardo lució en el último Superclásico) y le iría a decir como la que la otra vez dijo ‘si ganamos, te entrego la colita’, yo le diría ‘Muñe, si te quedás, yo me pongo la corbatita’. La corbatita sola”. La referencia que hizo es en alusión a Luciana Milessi, una twittera que antes del último partido con Boca le dedicó un mensaje subido de tono al delantero Julián Álvarez.

En el estudio le recordaron a Peña el personaje que tenía en Poné a Francella, el programa humorístico en donde hacía de la jefa de un empleado sumiso llamado Sambucetti al que acosaba permanentemente: “Pégueme, pégueme”. El remate estuvo en manos de Omar Labruna, invitado que justamente tenía puesta la corbata antes mencionada, que le retrucó: “Si es así, mañana tenés la corbata en tu casa. Si es para que el Muñeco se quede, mañana la tenés en tu casa”.

Florencia Peña y Darío Lopilato el fin de semana pasado en el Monumental. Foto: Instagram

Meses atrás, Peña también había tenido unas palabras de enamoramiento total para con Gallardo, y dijo que practicaría el poliamor con él: “Mi marido sabe que es mi única debilidad. No soy cholula, a nadie choluleo, pero con Gallardo se me caen las medias. No puedo creer el liderazgo que tiene, me dio vuelta la cabeza. ¿Si practicaría el poliamor con él? Sin dudas, y creo que mi marido estaría muy contento. Si nos deja hacerle unas preguntas en el medio, estaríamos todos chochos”. /eltrece