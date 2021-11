Los trabajadores suspendidos de Espacios Públicos seguirán cobrando sus haberes

Durante esta mañana trascendió que más de 40 inspectores de Espacios Públicos que estaban sumariados fueron suspendidos. La Interventora de Espacios Públicos, Susana Pontussi, dialogó con InformateSalta donde brindó más detalles sobre lo sucedido. Con la resolución lo que va a suceder es que, “van a cobrar sus haberes, pero que estén en sus casas” hasta que se resuelva la situación.

“El planteo real de ellos es por las horas extras, todo el mundo sabe que históricamente en la municipalidad para septiembre y para diciembre hay un paquete de horas extras muy importante. El área de Espacios Públicos siempre ha manejado muchas horas extras, porque hay mucho por hacer y más en estas épocas”, continuó explicando la funcionaria.

Muy firme remarcó que: “Hay que poner orden de la puerta para afuera pero también hay que poner orden de la puerta para adentro en la municipalidad, porque merecemos los salteños tener una administración que sea confiable porque sí están sumariados hasta que punto yo puedo permitir que no sigan emitiendo permisos, manejando las computadoras y todo lo demás”.

Sobre las razones del sumario, no dudó en comentar lo sucedido en el Parque San Martín, "lo que pasó en el Parque, dónde lamentablemente muere este muchacho, es porque no había control, porque no se habían hecho los controles pertinentes".