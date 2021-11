Abusos en la escuela de Joaquín V. González, padres se manifiestan en las puertas pidiendo justicia

Luego de que el viernes se dieran a conocer los abusos que habría cometido un docente sobre alumnos de de entre 4° y 5° grado, dentro de la Institución Pedro B. Palacios, de Joaquín V. González, familiares y padres de los alumnos se manifestaron en las puertas esperando presencia de autoridades ministeriales.

Durante la mañana de este martes padres fueron recibidos por la Directora de la Institución para labrar un Acta respecto al hecho.

Graciela Sarmiento, abuela de una alumna de la institución, a través de Multivisión lamentó lo ocurrido. "Los niños han sido abusados. Uno los manda para que se perfeccionen porque la educación traen de la casa. No podemos meter a todos en la misma bolsa, pedimos Justicia", expresó, a la vez que convocó a todo el pueblo a acompañar esta marcha que involucra a todos.

La mujer contó que la Escuela está dictando clases normalmente y el docente, que está detenido, fue reemplazado.

En la oportunidad, piden presencia Ministerial en Joaquín V. González. "No quisimos cerrar la escuela. Convoco al Ministro de Educación. Nadie se arrimó. Esperamos una respuesta, entraron los papás y seguramente a la tarde tendrán alguna respuesta los papás".

Por último, la mujer aseguró que hasta el momento los chicos que habrían sido abusados no están concurriendo y que no estarían recibiendo contención psicológica. "Por ahora mi hija me dijo que nada, nadie le brindó contención a ninguno de los chicos" concluyó.