“Estaba todo marcado”: el terrible relato del papá de Lucio tras ver el cuerpo

El papá de Lucio Dupuy, el nene de 5 años asesinado a golpes en La Pampa, reveló detalles escalofriantes de cómo encontró a su hijo luego del ataque mortal que recibió, por el cual están detenidas su madre y la novia de la mujer.

“En el velorio se me hizo muy difícil verlo. Lucio estaba marcado por todos lados. Tenía marcas en la cara, en la cabeza tenía chichones”, comenzó Christian Dupuy.

Y agregó: “Tenía como dedos marcados en la cara, de una piña o una cachetada”.

Respecto a lo que significó para él verlo en primera persona, Dupuy aseguró: “Una cosa es escuchar al médico y otra es verlo. Yo le decía a la gente en el velorio que pase a verlo para que vean cómo me habían sacado a mi hijo, cómo lo lastimaron", dijo en una entrevista con el sitio local En Boca de Todos HD.

Este martes se conoció el informe final de la autopsia de Lucio donde se reveló que el nene fue víctima de abusos sexuales "recientes y de vieja data". La información fue confirmada a Clarín por fuentes judiciales.

Por otra parte, confirmó datos que habían trascendido en el informe preliminar: el cuerpo tenía mordeduras y quemaduras.

La autopsia detectó además que Lucio había sufrido un fuerte golpe que le afectaba la cadera, el glúteo y la pierna. "Le dificultaba caminar, tenía una data de 7 a 8 días", contaron fuentes del caso.

Consternado, Christian contó que hace días no duerme y que por su cabeza solo transcurren fotos, momentos, recuerdos, imágenes del entierro: "Es cada día más difícil y todavía no lo puedo entender".

En relación a la violencia que sufría Lucio, el padre del nene señaló: “No me imaginé que era maltratado. Si bien Lucio a veces aparecía lastimado, creía que se había golpeado con algo o caído. No me imaginé que fuera por violencia. No pudimos ver el maltrato que recibía”, se lamentó.

Consultado sobre las cinco internaciones de Lucio en tres meses en diferentes hospitales de Santa Rosa, todos por goles de gravedad, como fracturas y traumatismos, el hombre dijo: "Eso te da un indicio de que el nene no era cuidado como corresponde”.

El caso

El hecho que aún consterna al país se conoció el sábado. Unas horas antes, durante la noche del viernes, Lucio murió producto de una golpiza.

Por el crimen fueron detenidas su madre, Magdalena Espósito Valenti (24) y a la pareja de ésta Abigail Páez (27), quienes están bajo prisión preventiva.

La primera es acusada por "homicidio calificado por el vínculo" y podría recibir prisión perpetua; mientras a su pareja se la acusa por "homicidio simple", con una pena de 8 a 25 años.

En la causa interviene el juez Daniel Ralli, quien dispuso que ambas permanezcan detenidas mientras avanza la investigación.

La mujeres están actualmente alojadas en el Complejo Penitenciario 1 de la ciudad de San Luis luego de que fueron trasladadas desde La Pampa por los violentos incidentes registrados el pasado domingo en la comisaría donde estaban presas.

El fiscal Martos relató que la causa comenzó el viernes pasado cuando Lucio "prácticamente llegó sin vida" al hospital Evita, donde murió "pese a todas las maniobras que se le hicieron de reanimación".