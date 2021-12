Una familia perdió todo tras el voraz incendio en un depósito: necesitan ayuda

Tras el terrible incendio que se desató ayer en horas de la tarde cuando un depósito de mercadería empezó a arder, una familia que vivía en el fondo del depósito en un departamento interno, perdió todo y algunos de sus integrantes resultaron lesionados.

"Yo soy el que alquilaba todo el fondo. Somos 8, estaba trabajando en COFRUTHOS. Hicieron lo posible por apagar sino se morían todos. Había más de 10 millones en mercadería", manifestó.

Raúl contó por Somos Salta que en el departamento vivía con sus 3 hijos, su esposa, su suegra y dos nietas, que además de perder todo sufrieron lesiones.

"Mi señora se quemó los brazos, mi hija inhaló, mi nieta también se quemó el bracito. Están bien pero nos quedamos con lo puesto. No podemos pasar, supuestamente se quemó todo".

El hombre lamentó que su perro no haya podido ser rescatado "Vivía más de 1 año acá, pasé la noche en la casa de mi hermana. No pude sacar al perro, murió calcinado. Mi hija me llamó, ya no había nada que hacer. Un camión Mercedes se prendió fuego, una utilitaria" contó.

Soledad, una vecina de la zona, encara una campaña para ayudar a la familia afectada por el incendio. Necesita cama, colchón, colchas, y cualquier cosa que puedan sumar, porque perdieron todo. Incluso necesitan un nuevo lugar para alquilar.

Cualquier ayuda pueden comunicarse al 3875441738 o bien dirigirse al barrio Pablo Saravia, calle Mar Antártico 947.