La reacción de Wanda al enterarse que la China le volvió a escribir a Mauro: "Explotó de furia"

En las últimas horas trascendió que la China Suárez le habría escrito nuevamente a Mauro Icardi tras el escándalo con Wanda Nara que copó titulares en la prensa de todo el mundo, y a horas de la emisión de su entrevista con Alejandro Fantino.

En Intrusos, Juan Etchegoyen dio más detalles de esa comunicación entre la actriz y el futbolista, cuando ella señaló que la situación “se le fue de las manos” y él reconoció que “no quiso lastimarla ni a ella ni a nadie”.

“A mí lo que más me llamó la atención en las últimas horas, y es algo que estuve averiguando, es cuál fue la reacción de Wanda Nara al enterarse que la China supuestamente le volvió a escribir a su marido”, dijo al aire Juan.

La reacción de Wanda Nara tras enterarse del supuesto nuevo chat



“Me dijeron recién, hace un ratito nada más, es que cuando se enteró, porque supuestamente el ‘pobre’ Icardi se lo blanqueó a Wanda después de todo lo que vivió. Y me cuentan que Wanda explotó de furia cuando se enteró”, señaló Etchegoyen.



“‘Me hubiese gustado que nuestra historia sea otra y no escandalosa. Gracias por los momentos vividos, todo esto me hizo mucho mal y prefiero decir adiós’”, le habría escrito la China a Icardi, y Etchegoyen puso énfasis en que no se refería a “momentos” en plural.

Al leer una de las frases que le respondió Icardi, Etchegoyen resaltó que “el tiempo pondrá las cosas en su lugar” sueln más a un final abierto que a otra cosa. “Final de temporada es eso”, le recalcó Adrián Pallares en analogía a lo que ocurre en la mayoría de las series de TV, publica Ciudad.com.