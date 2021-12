Avenida del Carnaval: Todo ocurrió cuando corrían una picada doble y a contramano

Las víctimas fatales chocaron entre sí, aunque no de frente. Tras el impacto, el conductor de uno de los rodados salió despedido. El otro, siguió y chocó con una tercera moto, cuyo chofer está grave. Un cuarto huyó, pero fue detenido.

Lo sucedido ayer a la madrugada en la avenida Del Carnaval no se trató de una tragedia, fue literalmente una imprudencia que no tiene ningún atenuante y que dejó dos familias destruidas, mientras una tercera reza para no tener el mismo padecimiento.

Según lo averiguado por InformateSalta, el accidente registrado alrededor de las 2.30 de la madrugada fue protagonizado por cuatro motocicletas. Una de ellas, Corven 110 cc, era conducida por Rodrigo Navarro, de 21 años y una de las víctimas fatales. En la segunda, marca BajajRowser, 110 cc, iba Leandro José Medina, de 24 años, quien fue el único ileso.

Estas dos motocicletas, según fuentes policiales, circulaban a máxima velocidad por la avenida de sur a norte. En sentido contrario, en tanto, lo hacían otros dos rodados. Uno de ellos, era una Zanella 110 cc, conducida por Facundo López, de 21 años, quien también perdió la vida en este siniestro. La cuarta moto, Zanella RX 150, en tanto, era conducida por Silvio Mariano Marongiu Di Piazza, de 22 años, quien se encuentra internado en delicado estado.

Por lo reconstruido por la policía a partir del relato de testigos que se dieron cita para presenciar estas picadas, en una parte del trayecto, la moto conducida por Navarro colisiona con su lateral izquierdo con el rodado de López, quien no puede controlar su moto y a los pocos metros, sufre una rodada del lado derecho, siendo su conductor lanzado por varios metros.

Navarro, en tanto, sigue su marcha ya desestabilizado y choca de manera frontal con el rodado de Marongiu Di Piazza, quien pierde el control y luego de unos metros, la moto cae al pavimento hacia el punto sureste. Navarro, tras el impacto, queda en suelo.

Medina, quien iba a la par de Navarro, no es tocado por ninguna de las motos, pero sí se da a la fuga, tras ver el desastre que esta práctica había dejado en plena avenida, donde yacían ya los cuerpos sin vida de Navarro y López.

Todo esto, según lo informado, sucedió en cuestión de segundos, puesto que las cuatro motocicletas iban a máxima velocidad en lo que se cree se trataba de una picada mortal, conformada por una pareja de cada extremo que se entrecruzaban a contramano.

Ante semejante cuadro, los espectadores que se quedaron llamaron al 911, mientras los amigos de las víctimas trataban de auxiliar a las víctimas, lo que fue un cuadro de horror y llantos, pues lo que sabían que podía pasar alguna vez, pero que siempre creyeron distante, de pronto sucedió.

A todo esto, la fuga de Medina, también sorprendió a los amigos, quienes no esperaban que se marchara del lugar. Al respecto, la policía no descarta que su fuga tenga que ver tal vez con alguna apuesta que haya estado en juego durante la mortal picada.

La primera ambulancia que llegó auxilió a Marongiu Di Piazza, quien fue traslado en código rojo al hospital, con fractura de una pierna, siendo a los pocos minutos intervenido en el quirófano, para luego quedar internado en estado delicado.

Pasada las 4 de la madrugada, el fiscal Leandro Flores, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas se hizo presente y dispuso las primeras medidas investigativas a fin de poder reconstruir lo sucedido, como así también la búsqueda y detención del motociclista fugado.

Al respecto, se pudo saber que alrededor de las 7, la policía logró dar con Medina, quien fue detenido a la espera de ser imputado por el delito de homicidio culposo, acusación que también podría recaer en el conductor internado.