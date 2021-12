Terrible agresión a un profesor de bachata, sus vecinos le quebraron las piernas

Durante la madrugada del día domingo Roberto "Tito" Costilla de 27 años, profesor y bailarín de bachata fue víctima de una cruel agresión en manos de una familia vecina en B° Docente Sur, caso que trascendió rápidamente por las redes sociales y que causó indignación.

Según lo expresado por el padre del joven bailarín y profesor, a sabiendas de su profesión los agresores arremetieron con palos lastimando sus piernas, situación que podría dejarlo sin ejercer su profesión. "Hace años sufrimos este tipo de violencia de parte de esta familia que lamentablemente son vecinos colindantes. Amenazas permanentes. La principal incitadora es una profesora de ingles, Zulma Urzagaste, ella incita a sus hijo y esposo", aseguró.

En cuanto al momento de la agresión, el hombre narró que su hijo fue agredido por dos integrantes de la familia: "Mi hijo venía de estar en una reunión con su hermana y los amigos, y con un palo lo agredieron. Le quebraron la pierna, tibia y peroné".

Para el hombre esta "cobarde"agresión fue una emboscada. "El padre y el hijo con un palo sabían donde tenían que pegar, porque mi hijo es bailarín profesional y ya en anteriores oportunidades le habían dicho que no iba a bailar más", puntualizó.

Roberto "Tito" Costilla es bailarín de Bachata, con lo que consiguió ser tres veces campeón "Argentino" y Sub campeón a nivel Sudamericano.

Vecinos homofóbicos y violentos

Roberto, papá de "Tito", contó que los integrantes de la familia en cuestión son sumamente violentos y tienen problemas con los vecinos. Además aseguró que la agresión a su hijo también tiene que ver con su condición sexual. Además denunció que cuando asistía a su hijo tirado en la vía pública, él y su esposa fueron agredidos también con palos.

"También es un odio. Mi hijo es gay. Él es el destinatario de la mayor parte de violencia. Ya no sé que hacer. Hago denuncias, voy a la Fiscalía y nadie hace nada. Mí hijo hace tiempo me dice no podemos vivir así. Yo había pedido custodia policial pero no me la otorgaron, recurrimos a los medios porque no sabemos que hacer" concluyó por QPS.