Denunció a un intendente cordobés por violarla y dejarla embarazada

Una empleada de la comuna de Valle de Anisacate, denuncia al jefe comunal, Jorge Merlo, por abuso sexual. Según su testimonio en Arriba Córdoba, los hechos vienen desde hace 20 años cuando empezó a trabajar con él y era menor de edad.

“Esto comenzó en el año 2001 cuando fui a pedir trabajo. Yo era menor de edad y me manipuló de tal manera que llegó a someterme como una esclava. Tenía que hacer todo lo que él me decía porque sino perdía mi trabajo y corría consecuencias mi familia”, contó la mujer.

Ella explicó que estaba a cargo de su familia porque su mamá estaba enferma y sus tres hermanos eran menores. “Vivíamos en el campo, solos y él se aprovechó de toda esa situación de vulnerabilidad”, agregó.

Además, afirmó que su hija fue fruto de las propias violaciones y que el acusado no la reconoce: “A partir de los abusos, nació una criatura que es mi hija. Tiene 17 años y él no la reconoce aún. También está bajo juicio de filiación para que hagan el ADN”.

Los delitos que se le atribuyen al funcionario son: abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual calificado por el uso de arma y abuso de autoridad.

Qué pasó tras la denuncia

Por el momento, Merlo continúa ejerciendo sus funciones públicas y la denunciante se encuentra en su casa medicada y con carpeta psiquiátrica. ”Vivo medicada con psicofármacos, estoy con carpeta psiquiátrica. Él tiene una restricción, pero yo por ahora no puedo ir a trabajar porque él está ahí”, detalló.

Sin embargo, la restricción no parece ser suficiente. “Estoy siendo atacada por él desde la parte institucional, por el lugar de poder que tiene. Está tratando de cerrarme las puertas, los emprendimientos privados con los que me estoy sosteniendo, porque a pesar de tener carpeta (médica), no estoy cobrando sueldo”, sostuvo.

“Yo estoy con muchísimo miedo, tengo terror que pase algo, son imputaciones muy graves. Toda la gente tiene conocimiento, no solamente de este tipo de imputación de violencia de género, sino de otras”, concluyó.