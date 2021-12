La dueña de la fábrica de papas fritas se defendió: "Tenemos todas las habilitaciones"

Han sido varias las oportunidades en las que InformateSalta se hizo eco del reclamo hecho por vecinos de calle Siria al 1400 de la ciudad capitalina, protestante ante los inconvenientes que tienen con una fábrica de papas fritas que funciona entre sus viviendas.

Las denuncias realizadas a lo largo del último año apuntan a que hay ruidos molestos, humo, suciedad, malos olores y nauseabundos que llega hasta sus viviendas, que los residuos y la grasitud quedan sobre las veredas, por citar algunos caso. Incluso se enojaron que este año la fábrica fue clausurada por la Municipalidad pero a los días volvió a funcionar.

Con este contexto InformateSalta fue nuevamente hasta la fábrica para hablar con Basilia Chávez, dueña de la misma quien defendió el trabajo que hacer ya que cumple con todos los reglamentos, disposiciones, cuidados y limpieza, lamentando que sean siempre los mismos vecinos quienes la acusan de una mala convivencia.

“Desde que nos instalamos aquí tuvimos buena relación con los vecinos, antes de poner la fábrica fuimos a la Municipalidad para preguntar si podíamos poner el emprendimiento y nunca tuvimos problemas”, aseguró primeramente ante nuestro medio.

Del mismo modo recalcó: “Tuvimos estudios de impacto de ambiente, nos dieron las habilitaciones, hicimos reformas y un montón de cosas: la vecina se queja por los ruidos molestos pero vinieron a medir los ruidos y no llega a los niveles para considerarlos fuertes", aseguró.

“Tengo todo, tengo todas las habilitaciones, no estoy aquí para molestar a los vecinos, no es que obstaculizamos la calle, no hay nada de eso”

En cuanto a las protestas por la suciedad que generaría la fábrica, la dueña lo negó. “Si hay algo que cuido es la limpieza y la higiene, nosotros hacemos un fritado alimenticio y tenemos un contrato para que nos retiren los residuos a las 8 de la mañana, otra empresa se lleva los aceites usados… entonces yo sigo trabajando porque tengo las cosas en regla”, espetó.

Por último y enumerando que lleva 15 años en el lugar, contó que pese a contar con un terreno en la zona del parque industrial, por ahora se les dificulta el traslado. “Tenemos dificultades económicas y otras por arreglar, por eso aún no podemos irnos al Parque Industrial”, concluyó.